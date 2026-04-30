Danh tính bác sĩ Chợ Rẫy chạy như bay về phòng mổ cấp cứu bệnh nhân

Khi xe cấp cứu vừa dừng, cửa bật mở, bác sĩ Trịnh Ngọc Thạnh lập tức lao xuống, gần như chạy hết tốc lực vào khu phẫu thuật.

ThS.BS chuyên khoa I Trịnh Ngọc Thạnh, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người phụ nữ nằm lặng trên băng ca giữa phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng đổ xuống cơ thể. Không gian chỉ còn tiếng máy theo dõi sinh hiệu và những y lệnh dứt khoát. Trong cơ thể người mẹ, đứa trẻ gần 30 tuần tuổi gần như không còn dấu hiệu sinh tồn.

Đây là lần mang thai thứ tư của chị. Ba đứa con trước đã lớn. Chị chỉ nhận ra mình đang mang thiên chức làm mẹ lần thứ tư vỏn vẹn một, hai tuần trước đó, khi bụng lớn dần và những cơn đau bắt đầu ập đến.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm. Những dấu hiệu lâm sàng gợi ý nhau bong non, thậm chí không loại trừ vỡ tử cung. Đây là biến chứng có thể khiến người mẹ rơi vào tình trạng mất máu ồ ạt chỉ trong tích tắc. Không có thời gian để chần chừ, ca mổ khẩn được kích hoạt.

Giữa lúc các thao tác vẫn đang tiếp diễn, tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập. Ê-kíp lập tức tiến hành ép tim và hồi sức, đồng thời sử dụng thuốc liên tục theo phác đồ cấp cứu. Cùng lúc đó, tín hiệu báo động đỏ liên viện được kích hoạt, truyền đi từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoảnh khắc “điện ảnh”

Khoảng 14h, tín hiệu báo động đỏ liên viện được phát đi. Được sự phân công của lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, ThS.BS chuyên khoa I Trịnh Ngọc Thạnh, khoa Nội Tim mạch lập tức lên đường. Xe cấp cứu rời viện gần như ngay lập tức, lao đi trong trạng thái ưu tiên cao nhất, rút ngắn quãng đường sang Bệnh viện Từ Dũ chỉ còn 7-8 phút.

Ở phía bên kia, ê-kíp Từ Dũ đã chờ sẵn ngay từ cổng. Khi xe vừa dừng, cửa bật mở, các bác sĩ lập tức lao xuống, gần như chạy hết tốc lực khu phẫu thuật.

“Nhiều người nói vui đó là cảnh tượng ‘điện ảnh’ như phim nhưng với chúng tôi lại là những chuyện diễn ra hàng ngày”, bác sĩ Thạnh nói với Tri Thức - Znews.

Ngay tại phòng phẫu thuật, một cuộc hội chẩn khẩn cấp được thực hiện song song với các thao tác cấp cứu hồi sức. Trước tình trạng bệnh nhân mất máu nhiều, huyết áp tụt sâu, ê-kíp hai bệnh viện Chợ Rẫy và Từ Dũ đã có màn phối hợp nhịp nhàng: từ ép tim, kiểm soát đường thở đến theo dõi huyết động chặt chẽ.

Theo bác sĩ Trịnh Ngọc Thạnh, trong một ca ngưng tim ở thai phụ, các bác sĩ phải đồng thời nghĩ đến những biến cố tim mạch nguy hiểm như thuyên tắc phổi, thuyên tắc ối, suy tim cấp hoặc rối loạn nhịp. Chính vì vậy, các bước đánh giá cận lâm sàng như điện tâm đồ và siêu âm tim được thực hiện ngay tại chỗ, giúp ê-kíp vừa hồi sức, vừa xác định chính xác căn nguyên để can thiệp kịp thời.

Các xét nghiệm máu cũng được thực hiện khẩn cấp và cho kết quả sớm, cho thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng thiếu máu rất nặng. Việc truyền máu được chỉ định ngay lập tức, vừa để bù lại lượng máu đã mất, vừa hỗ trợ duy trì tuần hoàn trong quá trình hồi sức.

Thuốc vận mạch được đẩy liên tục để giữ huyết áp. Máu được truyền song song từng đơn vị một. Máy siêu âm được kéo sát bàn mổ, điện tâm đồ được thực hiện ngay tại chỗ. Suốt quá trình, toàn bộ ê-kíp từ phía Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.

Bác sĩ Ngọc Thạnh cho biết điều anh ưu tiên là giành sự sống cho bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Điều thiêng liêng nhất

Nhịp cấp cứu kéo dài trong trạng thái căng như dây đàn. Và rồi sau khoảng 15 phút, những thay đổi tích cực đầu tiên xuất hiện. Trên màn hình theo dõi, các chỉ số sinh tồn dần khởi sắc. Mạch và huyết áp dần ổn định trở lại.

Trận chiến ấy đã khép lại với thắng lợi của sự sống: Người mẹ được giữ lại với cuộc đời, để tiếp tục hiện diện và đồng hành trong hành trình khôn lớn của ba đứa con thơ.

Sau ca mổ, theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, tình trạng sức khỏe sản phụ cải thiện nhưng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Chia sẻ về việc câu chuyện bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, ThS.BS Trịnh Ngọc Thạnh cho rằng với đội ngũ y bác sĩ, đó vẫn là công việc thường ngày. Điểm khiến ca bệnh thu hút sự chú ý nằm ở tính chất báo động đỏ liên viện và mức độ khẩn cấp hiếm gặp.

Trên suốt quãng đường từ xe cấp cứu đến cửa phòng mổ, anh gần như không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc giành lại sự sống cho bệnh nhân trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Anh hiểu rõ mình đang bước vào một tình huống mà từng phút trôi qua đều mang ý nghĩa quyết định.

Không giống các ca hội chẩn thông thường, báo động đỏ liên viện là một cuộc chạy tiếp sức không có dấu dừng. Ở đó, bác sĩ từ nhiều đơn vị phải lập tức nhập cuộc, phối hợp xuyên suốt và gần như tức thì để tranh đoạt sự sống từ tay tử thần.

“Với người khoác áo blouse trắng thì mục tiêu thiêng liêng và cao cả nhất vẫn là giành lại sự sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Thạnh nói.