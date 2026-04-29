Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy kịch

Ca mổ cấp cứu thành công tại Nghệ An giúp sản phụ và thai nhi thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm.

Hạo Nhiên

Ngày 29/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp rau bong non ở thai 32 tuần 4 ngày, cứu sống cả mẹ và con.

Trước đó, sản phụ L.T.K.H (26 tuổi) nhập viện trong tình trạng thai 32 tuần 4 ngày, ra máu đỏ tươi đường âm đạo, kèm cơn co tử cung dồn dập. Thai nhi ước nặng khoảng 1,5kg.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bánh rau có khối máu tụ lớn (khoảng 84x60mm), chẩn đoán rau bong non, một cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng mẹ và thai nhi.

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ nội viện" được kích hoạt. Kíp trực khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản phối hợp với khoa Nhi triển khai mổ lấy thai khẩn cấp.

Phát hiện sớm rau bong non, các bác sĩ đã cứu sống hai mẹ con sản phụ.

Sau đó, bé trai chào đời nặng 1,5kg nhưng rơi vào tình trạng nguy kịch như tím tái, không khóc, phản xạ yếu.

Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, kích thích, bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Sau khoảng 2 phút, trẻ dần hồng hào, tự thở và cất tiếng khóc. Khi ổn định, trẻ được chuyển tuyến trên để tiếp tục chăm sóc chuyên sâu.

Còn sản phụ cũng được phẫu thuật kịp thời, hiện qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo các bác sĩ, rau bong non xảy ra khi bánh rau tách khỏi thành tử cung trước khi thai nhi chào đời, khiến nguồn cung cấp oxy và dưỡng chất bị gián đoạn. Nếu không cấp cứu kịp thời, thai nhi có thể suy hô hấp, tử vong nhanh; sản phụ đối mặt nguy cơ băng huyết, thậm chí tử vong.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, nhất là giai đoạn cuối thai kỳ, cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đau bụng liên tục, cơn co tăng bất thường, ra máu âm đạo… Khi có biểu hiện nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

