Cứu sống ngoạn mục cụ bà 86 tuổi bị túi phình động mạch não lớn

Ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa cứu sống cụ bà 86 tuổi bị túi phình động mạch não nhờ phẫu thuật lỗ khóa.

Trước đó, cụ bà H.T.B. (86 tuổi, trú TP Cần Thơ) được người nhà đưa đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ trong tình trạng đau đầu kéo dài nhiều ngày, đau vùng sau gáy, thái dương, kèm huyết áp tăng cao.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện một túi phình động mạch não kích thước lớn, đây là tình trạng nguy hiểm có thể gây xuất huyết não, hôn mê, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Xác định đây là trường hợp đặc biệt khó vì bệnh nhân đã ở tuổi 86. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp đã lựa chọn phẫu thuật vi phẫu xâm lấn tối thiểu theo kỹ thuật lỗ khóa.

Đây là kỹ thuật hiện đại với đường mổ nhỏ, chỉ khoảng 4cm, lỗ mở xử lý tổn thương khoảng 1,5cm – nhỏ hơn rất nhiều so với mổ truyền thống. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng clip titanium để kẹp cổ túi phình, ngăn dòng máu đi vào, từ đó giảm đáng kể nguy cơ vỡ.

Sau phẫu thuật, hiện tại cụ bà hồi phục tốt, vận động tay chân bình thường, ăn uống cải thiện và đã được xuất viện.