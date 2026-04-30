U tuyến thượng thận – khối u nhỏ nhưng hậu quả khôn lường

Tuyến thượng thận là cơ quan nhỏ nằm phía trên mỗi quả thận, tuy kích thước khiêm tốn nhưng lại giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hòa huyết áp, nội tiết và chuyển hóa.

Vì vậy, khi xuất hiện khối u tại tuyến thượng thận, dù không lớn, người bệnh vẫn có thể đối mặt với nhiều rối loạn nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

U tuyến thượng thận có thể là lành tính hoặc ác tính. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp thuộc nhóm u chức năng – có khả năng tiết hormone bất thường, gây ra hàng loạt biểu hiện như: tăng huyết áp khó kiểm soát, hồi hộp, tim đập nhanh, vã mồ hôi, đau đầu, mệt mỏi kéo dài, rối loạn chuyển hóa… và đặc biệt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch.

Điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Nhiều người chỉ phát hiện u tuyến thượng thận một cách tình cờ khi khám sức khỏe hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.

​Việc chẩn đoán u tuyến thượng thận đòi hỏi phải kết hợp thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết chuyên sâu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Đây là bệnh lý cần được đánh giá toàn diện tại cơ sở y tế có chuyên môn sâu về nội tiết nhằm xác định chính xác bản chất khối u và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người bệnh được điều trị theo hướng cá thể hóa, tùy thuộc vào kích thước và tính chất khối u: theo dõi định kỳ đối với u nhỏ không chức năng, điều trị nội khoa để kiểm soát hormone hoặc phẫu thuật khi có chỉ định.

Đối với người bệnh có kèm tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa, bác sĩ sẽ kiểm soát ổn định tình trạng nội tiết trước can thiệp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như: tăng huyết áp bất thường, tim nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi, đau đầu, mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân…

Việc thăm khám sớm tại cơ sở chuyên sâu giúp phát hiện bệnh kịp thời, điều trị hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BSCKII Phạm Bá Tuân (Phụ trách khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương)

