Nối thành công bàn chân đứt lìa cho người đàn ông ở Quảng Trị

Ngày 28/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nối thành công bàn chân trái đứt lìa cho nam bệnh nhân gặp nạn trong lúc cắt cỏ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 21/4, ông H.V.C (41 tuổi, trú xã A Dơi) trong lúc cắt cỏ không may gặp sự cố, lưỡi máy cắt bị gãy văng trúng chân, chém đứt lìa cổ chân trái. Vết thương đặc biệt nghiêm trọng khiến bệnh nhân mất nhiều máu và bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa ông C. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước tình huống bệnh nhân mất máu nhanh, để tránh nguy cơ sốc và hoại tử chi, các bác sĩ bệnh viện này vừa hồi sức vừa lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận hướng dẫn chuyên môn trực tiếp.

Trong khi đó, phần chi bị đứt lìa được bọc gạc vô khuẩn, bảo quản trong túi kín, đặt vào thùng đá lạnh - yếu tố sống còn để giữ cơ hội nối lại chi. Ngay sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp.

Cũng tại thời điểm đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, "báo động đỏ" được kích hoạt, hội chẩn liên khoa Hồi sức cấp cứu và Ngoại Chấn thương chỉnh hình được tiến hành khi bệnh nhân còn đang trên đường chuyển viện. Ê-kíp phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng.

Khi bệnh nhân nhập viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu, toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, tiền phẫu diễn ra nhanh gọn. Chỉ sau 10 phút, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi xử trí.

Sau 4,5 giờ thực hiện ca phẫu thuật với sự tập trung cao độ, bàn chân của ông H.V.C đã ấm trở lại, ca phẫu thuật thành công bước đầu.

Sau một tuần phẫu thuật, bàn chân của ông H.V.C đã hồng ấm, phản hồi mao mạch tốt, các ngón chân có thể vận động nhẹ nhàng.