Báu vật trong mộ công chúa, vương miện phượng hoàng gây kinh ngạc

Trong lăng mộ công chúa Lý Thường ở Tây An, Trung Quốc, một vương miện phượng hoàng với gần 400 viên đá quý đã được tìm thấy.

Trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường, xu hướng thẩm mỹ của xã hội nghiêng về sự lộng lẫy và tinh tế. Tang lễ của những nhân vật quý tộc như công chúa đương nhiên rất xa hoa, với đồ tùy táng đặc biệt sang trọng.

Lăng mộ của công chúa Lý Thường được phát hiện trong một khuôn viên ở Tây An (Trung Quốc). Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc vương miện phượng hoàng vô cùng tinh xảo, được ca ngợi là một trong những chiếc vương miện tinh xảo nhất trong lịch sử.

Vương miện phượng hoàng không phải là hiếm trong thời cổ đại, các hoàng hậu nhà Minh sở hữu nhiều loại khác nhau, bao gồm vương miện ba rồng hai phượng, chín rồng chín phượng và sáu rồng ba phượng. Tuy nhiên, vương miện của công chúa Lý Thường đặc biệt đáng chú ý, có lẽ do tình trạng bảo tồn và kỹ thuật chế tác độc đáo của nó.

Mặc dù lăng mộ đã trải qua sự bào mòn của gió và mưa, quan tài đã mục nát từ lâu và nhiều đồ vật bị hư hại, nhưng may mắn thay, thi thể của Lý Thường được bảo quản tốt, nhiều đồ vật quý giá trong lăng mộ không bị mất hoàn toàn. Nhưng điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc nhất chính là chiếc vương miện phượng hoàng khổng lồ và xa hoa.

Vương miện phượng hoàng này thể hiện rõ phong cách thời nhà Đường, với những họa tiết trang trí lộng lẫy và màu sắc rực rỡ. Vương miện phượng hoàng của Lý Thường được làm từ các chất liệu như hổ phách, ngọc trai, ngọc lam, hồng ngọc, vỏ sò, mã não, vàng và bạc.

Riêng số lượng đá quý đã lên đến gần 400 viên, mỗi viên đều là một kiệt tác của sự chế tác tinh xảo. Vương miện phượng hoàng này không chỉ thể hiện địa vị cao quý của bà khi còn sống, mà còn tượng trưng cho tầm quan trọng không thể thay thế của bà trong gia đình hoàng tộc.