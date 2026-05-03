Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Báu vật trong mộ công chúa, vương miện phượng hoàng gây kinh ngạc

Trong lăng mộ công chúa Lý Thường ở Tây An, Trung Quốc, một vương miện phượng hoàng với gần 400 viên đá quý đã được tìm thấy.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường, xu hướng thẩm mỹ của xã hội nghiêng về sự lộng lẫy và tinh tế. Tang lễ của những nhân vật quý tộc như công chúa đương nhiên rất xa hoa, với đồ tùy táng đặc biệt sang trọng.

anh-chup-man-hinh-2026-05-02-073915.png
Ảnh: @Sohu.

Lăng mộ của công chúa Lý Thường được phát hiện trong một khuôn viên ở Tây An (Trung Quốc). Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc vương miện phượng hoàng vô cùng tinh xảo, được ca ngợi là một trong những chiếc vương miện tinh xảo nhất trong lịch sử.

Vương miện phượng hoàng không phải là hiếm trong thời cổ đại, các hoàng hậu nhà Minh sở hữu nhiều loại khác nhau, bao gồm vương miện ba rồng hai phượng, chín rồng chín phượng và sáu rồng ba phượng. Tuy nhiên, vương miện của công chúa Lý Thường đặc biệt đáng chú ý, có lẽ do tình trạng bảo tồn và kỹ thuật chế tác độc đáo của nó.

Mặc dù lăng mộ đã trải qua sự bào mòn của gió và mưa, quan tài đã mục nát từ lâu và nhiều đồ vật bị hư hại, nhưng may mắn thay, thi thể của Lý Thường được bảo quản tốt, nhiều đồ vật quý giá trong lăng mộ không bị mất hoàn toàn. Nhưng điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc nhất chính là chiếc vương miện phượng hoàng khổng lồ và xa hoa.

anh-chup-man-hinh-2026-05-02-073927.png
Ảnh: @Sohu.

Vương miện phượng hoàng này thể hiện rõ phong cách thời nhà Đường, với những họa tiết trang trí lộng lẫy và màu sắc rực rỡ. Vương miện phượng hoàng của Lý Thường được làm từ các chất liệu như hổ phách, ngọc trai, ngọc lam, hồng ngọc, vỏ sò, mã não, vàng và bạc.

Riêng số lượng đá quý đã lên đến gần 400 viên, mỗi viên đều là một kiệt tác của sự chế tác tinh xảo. Vương miện phượng hoàng này không chỉ thể hiện địa vị cao quý của bà khi còn sống, mà còn tượng trưng cho tầm quan trọng không thể thay thế của bà trong gia đình hoàng tộc.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#Chiếc vương miện #phượng hoàng #chôn cất #lăng mộ #đồ tùy táng #vương miện phượng hoàng

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chứa loại kim loại đặc biệt mà các chuyên gia cho rằng quý hơn vàng trong thời cổ đại.

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

anh-chup-man-hinh-2026-04-30-090021.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới