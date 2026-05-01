Chuyên gia cảnh báo chủ quan làm tăng nguy cơ đột quỵ dịp nghỉ lễ

Việc xáo trộn sinh hoạt, thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ và bỏ thuốc điều trị khiến nguy cơ đột quỵ gia tăng, đặc biệt ở người có bệnh nền.

Theo N. Huyền/ Vietnamnet

Chủ quan xả hơi, bỏ điều trị dịp nghỉ lễ

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, qua ghi nhận thực tế các kỳ nghỉ lễ, Tết thường đi kèm xu hướng gia tăng bệnh nhân tim mạch và đột quỵ nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân hàng đầu đến từ việc xáo trộn chế độ sinh hoạt của không ít người dân. Trong những ngày nghỉ, nhiều người có xu hướng ăn uống “thả cửa” với các món giàu dầu mỡ, nhiều muối như đồ ăn sẵn, thực phẩm chế biến, dưa muối… cùng lượng đạm cao, làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng rượu bia là yếu tố nguy cơ đáng báo động, bởi đồ uống có cồn có thể làm tăng huyết áp đột ngột, kích thích các cơn rung nhĩ, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ đối với người bệnh.

“Không chỉ ăn uống, thói quen sinh hoạt thất thường như thức khuya, di chuyển đường dài trong kỳ nghỉ của người dân cũng khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Đặc biệt, thời điểm cuối tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng gay gắt khiến cơ thể dễ mất nước, máu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông”, TS.BS Thắng nêu.

anh.png
TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: N.Huyền

Một vấn đề đáng cảnh báo khác, đó là sự chủ quan bỏ thuốc, không tuân thủ điều trị ở những dịp nghỉ lễ.

Theo TS Thắng, điểm chung của nhiều ca đột quỵ nhập viện dịp lễ là bệnh nhân có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng không tuân thủ điều trị.

Không ít người tự ý bỏ thuốc hoặc uống không đều trong những ngày nghỉ. Thêm vào đó, tâm lý ngại đi bệnh viện trong dịp lễ khiến nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” cấp cứu.

“Hậu quả những trường hợp này có thể rất nặng nề. Người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Ngay cả khi qua khỏi, di chứng để lại cũng rất lớn như liệt nửa người, mất khả năng ngôn ngữ, suy tim mạn tính, suy giảm khả năng lao động. Chi phí điều trị và thời gian phục hồi vì thế cũng kéo dài, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội”, TS Thắng nói.

5 nguyên tắc vàng bảo vệ tim mạch trong kỳ nghỉ

Để có kỳ nghỉ lễ an toàn, chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người có bệnh lý tim mạch, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Duy trì thuốc điều trị: Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc, đặc biệt là thuốc huyết áp và tiểu đường.

Kiểm soát chế độ ăn: Hạn chế muối và đồ ăn nhiều dầu mỡ, ưu tiên rau xanh, trái cây.

Hạn chế rượu bia: Không uống quá mức; nếu đã uống, cần nghỉ ngơi, không lái xe hoặc tắm ngay sau đó.

Chú ý thời tiết: Tránh ra ngoài vào khung giờ nắng nóng (10h-16h), luôn bổ sung đủ nước.

Lắng nghe cơ thể: Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau thắt ngực, méo miệng, yếu tay chân… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Bên cạnh đó, người bệnh tim mạch và tăng huyết áp cần kiểm soát huyết áp ở mức mục tiêu, duy trì vận động nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày, nói không với thuốc lá...

