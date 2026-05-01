46 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Trị

Ngày 1/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 46 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận 46 bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Trước khi có các triệu chứng nghi ngộ độc, những người này đã ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, Quảng Trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Hồ Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi bệnh nhân và tìm hiểu nguyên nhân.

Được biết, bệnh nhân phần lớn là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, xã Tân Lập.

Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nguyên liệu của tiệm bánh để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.