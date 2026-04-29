Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Hạo Nhiên

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân.

Trước đó, ngày 15/4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thông tin từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. (44 tuổi, trú tại Huế) đề nghị được hiến tạng sau khi người thân rơi vào tình trạng chết não.

Bệnh nhân T. nhập viện do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng rất xấu. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng lâm sàng không cải thiện.

Ngày 16/4, sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của bệnh viện lập tức báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tìm kiếm những người nhận phù hợp nhất trong danh sách chờ ghép.

Đúng 20h45 cùng ngày, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng đầy xúc động, chiến dịch ghép đa tạng được triển khai đồng loạt tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau ghép tạng, các bệnh nhân đều hồi phục tích cực, tỉnh táo, ăn uống được.

Suốt đêm, gần 200 cán bộ y tế đã phối hợp khẩn trương, chính xác để chạy đua với thời gian, mang lại sự sống cho các bệnh nhân.

GS-TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: "Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất…".

Đến nay, bệnh nhân D. (41 tuổi) được ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống tốt, tình trạng ổn định, phân suất tống máu EF đạt trên 60%. Bệnh nhân S. (64 tuổi) sau ghép gan cũng đã tỉnh táo, chức năng gan phục hồi tốt, chỉ số bilirubin máu trở về bình thường.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân ghép thận đều hồi phục tích cực, tỉnh táo, ăn uống được, chỉ số creatinin cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu ổn định từ 2,5 đến 3,5 lít mỗi ngày. Còn hai bệnh nhân bị loét giác mạc nặng, mất thị lực hoàn toàn, sau ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị giác...

