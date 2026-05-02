Cứu cẳng tay đứt lìa cho bệnh nhân nhóm máu hiếm sau 6 giờ 'cân não'

Ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt rời cho người đàn ông bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, anh L.D.T. (37 tuổi, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc vận hành máy cắt gỗ không may bị cuốn tay vào lưỡi cưa, gây đứt rời hoàn toàn cẳng tay trái. Anh T. được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Anh T. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, ý thức hoảng loạn, đứt rời cẳng tay trái, đứt rời 2 xương cẳng tay, đứt động mạch quay, động mạch trụ, đứt thần kinh giữa, thần kinh trụ, đứt gân gấp chung các ngón, gân duỗi chung các ngón.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Nhận định tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch do mất máu nhiều, đặc biệt, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm Rh (-) B, khiến công tác huy động máu phục vụ cấp cứu và phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện, huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu khẩn cấp.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp các bác sĩ đã phục hồi toàn bộ giải phẫu, khâu nối gân cơ, các mạch máu và thần kinh cho cẳng tay đứt lìa của bệnh nhân.

Hai tuần sau ca phẫu thuật nối cẳng tay, các bác sĩ tiếp tục tiến hành thêm một ca vá da, với diện tích khoảng 10cm², nhằm che phủ phần khuyết da tại vị trí nối.

Hiện, cẳng tay nối của bệnh nhân phục hồi tốt, cử động gấp duỗi ngón tay và đã được xuất viện.