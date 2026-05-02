Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cứu cẳng tay đứt lìa cho bệnh nhân nhóm máu hiếm sau 6 giờ 'cân não'

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công nối lại cẳng tay trái bị đứt rời hoàn toàn cho một nam bệnh nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt rời cho người đàn ông bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, anh L.D.T. (37 tuổi, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc vận hành máy cắt gỗ không may bị cuốn tay vào lưỡi cưa, gây đứt rời hoàn toàn cẳng tay trái. Anh T. được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Anh T. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, ý thức hoảng loạn, đứt rời cẳng tay trái, đứt rời 2 xương cẳng tay, đứt động mạch quay, động mạch trụ, đứt thần kinh giữa, thần kinh trụ, đứt gân gấp chung các ngón, gân duỗi chung các ngón.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Nhận định tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch do mất máu nhiều, đặc biệt, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm Rh (-) B, khiến công tác huy động máu phục vụ cấp cứu và phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện, huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu khẩn cấp.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp các bác sĩ đã phục hồi toàn bộ giải phẫu, khâu nối gân cơ, các mạch máu và thần kinh cho cẳng tay đứt lìa của bệnh nhân.

Hai tuần sau ca phẫu thuật nối cẳng tay, các bác sĩ tiếp tục tiến hành thêm một ca vá da, với diện tích khoảng 10cm², nhằm che phủ phần khuyết da tại vị trí nối.

Hiện, cẳng tay nối của bệnh nhân phục hồi tốt, cử động gấp duỗi ngón tay và đã được xuất viện.

#Bệnh nhân #nối thành công #tay trái #đứt lìa #Thanh Hoá

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nối thành công bàn chân đứt lìa cho người đàn ông ở Quảng Trị

Sau tai nạn cắt cỏ, bệnh nhân đã được hồi phục bàn chân thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhờ kỹ thuật cao.

Ngày 28/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nối thành công bàn chân trái đứt lìa cho nam bệnh nhân gặp nạn trong lúc cắt cỏ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 21/4, ông H.V.C (41 tuổi, trú xã A Dơi) trong lúc cắt cỏ không may gặp sự cố, lưỡi máy cắt bị gãy văng trúng chân, chém đứt lìa cổ chân trái. Vết thương đặc biệt nghiêm trọng khiến bệnh nhân mất nhiều máu và bất tỉnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gây mê thức tỉnh lấy máu tụ não giúp cụ bà 98 tuổi phục hồi thần kỳ

Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ dưới màng cứng kết hợp gây mê thức tỉnh – một hướng tiếp cận ít xâm lấn, phù hợp với người bệnh nguy cơ cao.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lấy khối máu tụ dưới màng cứng cho cụ bà 98 tuổi. Điểm đặc biệt của ca mổ là áp dụng kỹ thuật gây mê thức tỉnh, giúp người bệnh hồi phục thần tốc chỉ sau một ngày.

Trước đó, người bệnh K.T.D (98 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng cấp cứu liệt 1/2 người bên phải, hôn mê sâu, glasgow còn 10 điểm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới