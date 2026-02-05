Người đàn ông ở Quảng Trị nguy kịch vì chiếc răng sâu

Do răng sâu không được điều trị sớm, người đàn ông ở Quảng Trị bị nhiễm trùng lan rộng, phải phẫu thuật cắt lọc, ghép da ở vùng cổ và ngực.

Ngày 5/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.Đ.K. (43 tuổi, trú tại Quảng Trị), bị nhiễm trùng nặng ở vùng cổ và ngực.

Trước đó, ngày 2/1, anh K. nhập viện tại khoa Ngoại Tổng hợp trong tình trạng vùng cổ và ngực sưng nề, đau, chảy nhiều dịch.

Sức khoẻ bệnh nhân đã dần ổn định...

Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp cho thấy ổ tụ dịch vùng cổ phải lan từ mặt trong xương hàm dưới phải, thông với chân răng R48 và kéo dài xuống hố thượng đòn phải. Đồng thời, vùng thành ngực phải có tụ dịch kèm ít dịch màng phổi hai bên.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ tiến hành xử trí ổ áp xe vùng răng 48 và sàn miệng, sau đó nhổ răng 48 (nguyên nhân chính gây bệnh) làm sạch, xử lý ổ răng. Bệnh nhân được cắt lọc tổ chức hoại tử vùng cổ và thành ngực, xử trí vết thương, theo dõi sát sau phẫu thuật.

Khi tình trạng ổn định, các bác sĩ tiếp tục cắt lọc, khâu da vùng cổ, lấy da mỏng từ đùi phải ghép lên ngực phải, từng bước tái tạo vùng da tổn thương và phục hồi chức năng. Sau hơn 1 tháng điều trị với nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt.