Đau bụng sau chấn thương kín, người đàn ông vỡ lách nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời cứu sống người bệnh chấn thương bụng kín, vỡ lách phức tạp.

Đau bụng sau chấn thương không ngờ vỡ tạng

Vào tối ngày 25/1/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ lách nặng, trong tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân T.H.L (41 tuổi, trú tại Lộc Hà - Hà Tĩnh) nhập viện lúc 21h16 trong tình trạng đau bụng tăng dần sau chấn thương vùng sườn - lưng trái. Qua thăm khám ban đầu tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng nghiêm trọng, nguy cơ tổn thương tạng lớn và lập tức triển khai quy trình xử trí khẩn cấp.

Bệnh nhân được thiết lập đường truyền tĩnh mạch, giảm đau, chỉ định xét nghiệm và thực hiện các thăm dò cận lâm sàng cần thiết. Kết quả siêu âm và chụp CT Scanner ổ bụng cho thấy vỡ lách độ IV, nhiều dịch tự do trong ổ bụng, nguy cơ mất máu cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Chấn thương bụng kín - vỡ lách nặng. Đây là tình huống nguy cấp và bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ cấp cứu lúc 22h50.

Kíp phẫu thuật cấp cứu gồm các bác sĩ ngoại khoa BS.CKI Lý Văn Bằng, BS Nguyễn Văn Thuần và BS.CKI Nguyễn Đức Mạnh (Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức) thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, ghi nhận trong ổ bụng có khoảng 1.500ml máu cục lẫn máu không đông, lách dập nát nhiều vị trí, vùng rốn lách có máu chảy thành tia do tổn thương đứt động mạch lách. Tổn thương thực tế tương ứng vỡ lách độ V - mức độ rất nặng.

Ê-kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống phức tạp, kíp phẫu thuật đã xử trí nhanh chóng, chính xác bằng phẫu thuật cắt lách toàn bộ, truyền 2 đơn vị máu cấp cứu, đặt dẫn lưu ổ bụng, kịp thời kiểm soát chảy máu, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi tỉnh nhanh, huyết động ổn định, lượng dịch dẫn lưu ít... tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị hậu phẫu tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Ca phẫu thuật cấp cứu thành công đã khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa: Cấp cứu - Chẩn đoán hình ảnh - Khoa Ngoại - Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức.

Việc đánh giá đúng tình trạng bệnh, chỉ định phẫu thuật kịp thời và xử trí chính xác đã giữ lại sự sống cho người bệnh, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Chớ chủ quan với các cú ngã không có vết thương hở

Chấn thương bụng kín là tình trạng bụng bị tổn thương, các tổn thương này có thể ở ngoài thành bụng hay bên trong các tạng rỗng như: Dạ dày, ruột, bàng quang hoặc trong các tạng đặc như gan, lách, tụy.

Các tổn thương này sẽ gây mất máu cấp đối với tạng đặc và viêm phúc mạc đối với tạng rỗng. Các tổn thương tạng có thể là một hoặc nhiều cơ quan cùng lúc.

Chấn thương bụng kín lên thành bụng sẽ hình thành bầm máu, phù nề dưới da hoặc các khối máu tụ do đứt động mạch thượng vị, lóc da. Chấn thương lách là một trong những chấn thương bụng kín với tỷ lệ cao nhất.

Lá lách nằm ở vị trí góc phần tư phía bên trái của cơ thể người, có chức năng quan trọng giúp cơ thể chống nhiễm trùng và lọc các tế bào máu cũ. Vỡ lách hay chấn thương lách là trường hợp thường thấy nhất trong các ca chấn thương bụng kín có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Có tới 60% số người tổn thương lá lách với tỉ lệ tử vong là 1%.

Nguyên nhân gây chấn thương bụng kín đa phần là do tai nạn giao thông chiếm 75% các ca chấn thương. Ngoài ra, còn do tai nạn trong sinh hoạt, lao động, rơi từ trên cao, các tai nạn trong luyện tập thể thao, đánh nhau ẩu đả dẫn đến chấn thương bụng.

Vỡ lách dù ở mức độ nào cũng cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Bác sĩ có thể dựa trên một số dấu hiệu lâm sàng sau:

Bệnh nhân cảm thấy đau ở bên trái phía dưới bụng, mức độ đau còn tùy thuộc vào mức độ tổn thương

Đau vai trái do vị trí lá lách vỡ gây kích thích các dây thần kinh.

Lá lách vỡ gây chảy máu bên trong, dẫn đến tình trạng tụt huyết áp làm bệnh nhân có triệu chứng bồn chồn, lo lắng, xanh xao, choáng váng, nhìn mờ, ngất xỉu...