Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh không hậu môn. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, giúp trẻ có cơ hội phát triển và sinh hoạt bình thường trong tương lai.

Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, ngày 18/9/2025, bệnh nhi N.B.A.T (1 tháng tuổi, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đã được phát hiện dị tật không có lỗ hậu môn bình thường ngay sau khi chào đời.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám kết hợp xét nghiệm chẩn đoán và xác định trẻ mắc dị tật bẩm sinh, không hậu môn kèm rò trực tràng âm hộ. Sau khi đánh giá toàn diện về thể trạng, dinh dưỡng, các dị tật phối hợp khác và khả năng đáp ứng phẫu thuật, ê-kíp đã hội chẩn, lựa chọn quyết định tạo hình hậu môn một thì tại thời điểm bé hơn 4 tuần tuổi.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh BV Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Ca phẫu thuật được tiến hành bởi ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp với kỹ thuật tạo hình hậu môn trước xương cùng sau trực tràng. Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật ngoại nhi, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, am hiểu giải phẫu vùng hậu môn, trực tràng và khả năng xử lý linh hoạt trong mổ. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 giờ và diễn ra thành công, trẻ được chuyển về khoa tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đại tiện qua hậu môn mới thuận lợi và đã được xuất viện. Trẻ sẽ được hẹn tái khám định kỳ để thực hiện nong hậu môn theo phác đồ, giúp duy trì chức năng đại tiện lâu dài.

Các bác sĩ thăm khám khi tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định. Ảnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Không hậu môn (hay dị dạng hậu môn trực tràng) là một trong những dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, với tỷ lệ khoảng 1/4.000 trẻ sinh sống. Dị tật khiến ống trực tràng bị gián đoạn, phân không thể thoát ra ngoài qua đường tự nhiên, dễ gây tắc ruột, nhiễm trùng nặng, suy kiệt và có thể tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 90% trẻ có dị tật này kèm theo đường rò bất thường ra tầng sinh môn, niệu đạo, bàng quang hoặc âm đạo (ở bé gái). Khoảng 10% trường hợp không có đường rò, lòng ruột bị gián đoạn hoàn toàn, dẫn đến tình trạng tắc ruột cấp tính. Đây là nhóm nguy cơ cao, cần can thiệp ngoại khoa ngay sau sinh.

Cũng theo bác sĩ Lân, dị tật này khó phát hiện trong thai kỳ vì siêu âm thai thường không thể quan sát trực tiếp cấu trúc hậu môn – trực tràng. Do vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng ngay sau sinh và sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện và xử trí sớm.

Phẫu thuật tạo hình hậu môn ở trẻ sơ sinh là một trong những phẫu thuật khó, không chỉ đòi hỏi sự chính xác trong mổ mà còn cần quản lý, theo dõi sau mổ rất chặt chẽ. Cha mẹ có con sau phẫu thuật cần thực hiện nong hậu môn định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để duy trì đường ra cho phân, tránh tình trạng hẹp hậu môn. Bên cạnh đó, nếu trẻ có các triệu chứng bất thường như nôn nhiều, chướng bụng, không đi ngoài được thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để thăm khám kịp thời.

Thành công trong ca phẫu thuật này khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh, giúp nhiều trẻ em được can thiệp kịp thời, hạn chế chuyển tuyến, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh, phát triển bình thường cho các em nhỏ.