Xã hội

Phạt tài xế ô tô 'dính cồn' né chốt CSGT lùi xe lao xuống ruộng ở Thái Nguyên

Anh C. thừa nhận đã uống quá nhiều rượu rồi điều khiển ô tô, khi thấy chốt CSGT, nam tài xế đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.

Gia Đạt

Ngày 3/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với anh D.V.C. (SN 1982, trú tại xã Thành Công) do vi phạm việc có nồng độ cồn, nhưng vẫn điều khiển ô tô. Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

capture-8457.png
Chiếc ô tô của anh C. bị rơi xuống ruộng.

Theo Cục CSGT, khoảng 20h46 ngày 2/11, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Thành Công làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường tỉnh 274, địa phận xóm Bãi Chẩu thuộc địa bàn xã này, phát hiện ô tô con BKS 20B-112.xx có biểu hiện nghi vấn, nên đồng chí Ma Ngọc Anh, cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

4.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, khi tài xế ô tô thấy CSGT (cách vị trí tổ công tác khoảng 100m) đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn. Do tài xế này lùi xe rất nhanh nên đã lao xuống ruộng. Tổ công tác đã tiếp cận, đưa tài xế ô tô lên đường. Nam tài xế được xác định là anh D.V.C., thời điểm đó trên ô tô chỉ có tài xế C., rất may anh này không bị thương. Qua kiểm tra, anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,737mg/lít khí thở.

Cục CSGT cho biết, quá trình làm việc với tổ công tác, anh C. thừa nhận đã uống quá nhiều rượu rồi điều khiển ô tô, khi thấy chốt CSGT, nam tài xế đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Xã hội

Xử phạt phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi tham gia giao thông

Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm; che lấp biển số; “bốc đầu” xe; không có gương chiếu hậu; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có đăng ký xe...

Ngày 31/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (từ 16 đến 18 tuổi) điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong dư luận.

capture-1129.png
Hình ảnh nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" gây nguy hiểm, thể hiện coi thường pháp luật.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nhóm thanh niên đi xe máy đầu trần trên cầu Vĩnh Tuy

Nhóm thanh niên điều khiển 4 xe mô tô trên cầu Vĩnh Tuy dàn hàng ngang chiếm hết phần đường xe chạy, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy.

download-3.jpg
Nhóm thanh niên điều khiển xe máy ‘đầu trần’, dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế để xe bồn làm đổ bê tông tươi xuống đường ở Hà Nội

Anh L thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường. Nam tài xế đã bị cơ quan chức năng xử phạt, tạm giữ bằng lái.

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý tài xế xe bồn làm rơi vãi nước bê tông xuống đường theo phản ánh của người dân. Trước đó, khoảng 10h40 ngày 21/10/2025, người dân khi tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) phát hiện một xe bồn trộn bê tông tươi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

img-20251027-132147-1761546129163.jpg
Hình ảnh xe vi phạm.
Xem chi tiết

