Phạt tài xế ô tô 'dính cồn' né chốt CSGT lùi xe lao xuống ruộng ở Thái Nguyên

Anh C. thừa nhận đã uống quá nhiều rượu rồi điều khiển ô tô, khi thấy chốt CSGT, nam tài xế đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 3/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với anh D.V.C. (SN 1982, trú tại xã Thành Công) do vi phạm việc có nồng độ cồn, nhưng vẫn điều khiển ô tô. Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Chiếc ô tô của anh C. bị rơi xuống ruộng.

Theo Cục CSGT, khoảng 20h46 ngày 2/11, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Thành Công làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường tỉnh 274, địa phận xóm Bãi Chẩu thuộc địa bàn xã này, phát hiện ô tô con BKS 20B-112.xx có biểu hiện nghi vấn, nên đồng chí Ma Ngọc Anh, cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, khi tài xế ô tô thấy CSGT (cách vị trí tổ công tác khoảng 100m) đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn. Do tài xế này lùi xe rất nhanh nên đã lao xuống ruộng. Tổ công tác đã tiếp cận, đưa tài xế ô tô lên đường. Nam tài xế được xác định là anh D.V.C., thời điểm đó trên ô tô chỉ có tài xế C., rất may anh này không bị thương. Qua kiểm tra, anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,737mg/lít khí thở.

Cục CSGT cho biết, quá trình làm việc với tổ công tác, anh C. thừa nhận đã uống quá nhiều rượu rồi điều khiển ô tô, khi thấy chốt CSGT, nam tài xế đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong