Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gia Lai đề nghị điều chuyển hiệu trưởng sau vụ giáo viên sửa bài thi

Ngày 8/2, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả giải quyết vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Hà Ngọc Chính

Nội dung báo cáo, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đề nghị điều chuyển công tác hiệu trưởng trường tiểu học có giáo viên sửa điểm thi học sinh từ cao xuống thấp và vi phạm các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ.

Sở GD-ĐT kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng theo quy định, tạo dư luận không tốt đối với nhà trường và ngành GD-ĐT tỉnh.

th.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Ảnh Hà Chính

Thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ; dạy thêm, học thêm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, vận động, tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có).

Đối với vụ việc giáo viên môn tiếng Anh sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I năm học 2025-2026, ngày 28/01/2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ ban hành Quyết định kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo”, đồng thời không phân công giảng dạy và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũng đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của tất cả học sinh do bà TTKN được phân công giảng dạy nhằm đảm bảo kết quả chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh. Trên cơ sở đó thông báo đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh liên quan biết và phối hợp; đồng thời ổn định tình hình đơn vị, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Trong tháng 02/2026, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra việc quản lý, thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách đối với một số cơ sở giáo dục theo Quyết định số 155/QĐ-SGDĐT ngày 28/01/2026.

Trong thời gian tiếp theo, Sở GD-ĐT tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định dạy và học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

tin sản xuất
#Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ #Gia Lai #sửa bài kiểm tra #điều chuyển vị trí công tác

Bài liên quan

Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo sửa 19 bài để hạ điểm học sinh

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) sẽ không được bố trí giảng dạy.

Ngày 5/2, thông tin từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh, do sai phạm trong việc sửa bài kiểm tra của học sinh do mình trực tiếp giảng dạy

Ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô Trịnh Thị Kim Nga, sẽ không được bố trí giảng dạy. Việc dạy của cô giáo Nga sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm, theo sự phân công của nhà trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm đình chỉ công tác cô giáo 'hạ điểm để học sinh đỡ chủ quan'

Hành vi sửa điểm bài kiểm tra của học sinh gây dư luận không tốt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên này

Theo đó, cô Trịnh Thị Kim Nga bị đình chỉ giảng dạy trong thời hạn 15 ngày - kể từ ngày 14/1, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và làm rõ hành vi vi phạm quy định chuyên môn cũng như đạo đức nhà giáo.

Liên quan đến sự việc, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, một số phụ huynh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Nga đã chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh do cô trực tiếp giảng dạy, khiến kết quả từ đúng thành sai.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an kêu gọi tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Công an Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm cướp ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Khoảng 16h ngày 19/1, tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai, đã xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng giả danh tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

c2.jpg
2 đối tượng của vụ án nhìn từ phía sau.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới