Gia Lai đề nghị điều chuyển hiệu trưởng sau vụ giáo viên sửa bài thi

Ngày 8/2, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả giải quyết vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Nội dung báo cáo, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đề nghị điều chuyển công tác hiệu trưởng trường tiểu học có giáo viên sửa điểm thi học sinh từ cao xuống thấp và vi phạm các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ.

Sở GD-ĐT kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ không đúng theo quy định, tạo dư luận không tốt đối với nhà trường và ngành GD-ĐT tỉnh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Ảnh Hà Chính



Thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành các quy định về các khoản thu, vận động, tài trợ; dạy thêm, học thêm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, vận động, tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có).

Đối với vụ việc giáo viên môn tiếng Anh sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I năm học 2025-2026, ngày 28/01/2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ ban hành Quyết định kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo”, đồng thời không phân công giảng dạy và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũng đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của tất cả học sinh do bà TTKN được phân công giảng dạy nhằm đảm bảo kết quả chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh. Trên cơ sở đó thông báo đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh liên quan biết và phối hợp; đồng thời ổn định tình hình đơn vị, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Trong tháng 02/2026, Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra việc quản lý, thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách đối với một số cơ sở giáo dục theo Quyết định số 155/QĐ-SGDĐT ngày 28/01/2026.

Trong thời gian tiếp theo, Sở GD-ĐT tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định dạy và học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.