Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia

Ngày 8/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường nắm tình hình, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng, bạc.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm: 156 kg bạc, 699,89 gam vàng, có tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng, đồng thời thu giữ 880 triệu đồng tiền mặt. Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg bạc.

Tang vật vụ án do Công an Lạng Sơn thu giữ.

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố với các bị can gồm: Nguyễn Công Nguyên, sinh năm 1985, trú tại Khu 7, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ về tội Buôn Lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật hình sự; Trần Kim Tuyến, sinh năm 1985 trú tại số 25 đường Lương Văn Tri, phường Kỳ Lừa và Trần Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại số 80 thôn Ga, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cùng Nông Thị Sự, sinh năm 1983, trú tại thôn Khơ Đa, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo khoản 3, Điều 189, Bộ Luật hình sự. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thêm đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn, số lượng tang vật ban đầu được xác định trên 500 kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ngày 06/02/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt bị can Hoàng Văn Quân, sinh năm 1977, trú tại số nhà A23 đường Cao Lỗ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội Buôn Lậu theo khoản 4, Điều 188, Bộ Luật hình sự.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (liên hệ Điều tra viên Triệu Hải Trường, số điện thoại 0983465388). Mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

