Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia

Tang vật mà cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ trong đường dây gồm: 156 kg bạc, 699,89 gam vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng), 880 triệu đồng tiền mặt.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường nắm tình hình, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng, bạc.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và đấu tranh thành công Chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm: 156 kg bạc, 699,89 gam vàng, có tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng, đồng thời thu giữ 880 triệu đồng tiền mặt. Kết quả điều tra xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg bạc.

capture.png
Tang vật vụ án do Công an Lạng Sơn thu giữ.

Ngày 30/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố với các bị can gồm: Nguyễn Công Nguyên, sinh năm 1985, trú tại Khu 7, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ về tội Buôn Lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật hình sự; Trần Kim Tuyến, sinh năm 1985 trú tại số 25 đường Lương Văn Tri, phường Kỳ Lừa và Trần Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại số 80 thôn Ga, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cùng Nông Thị Sự, sinh năm 1983, trú tại thôn Khơ Đa, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo khoản 3, Điều 189, Bộ Luật hình sự. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thêm đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn, số lượng tang vật ban đầu được xác định trên 500 kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng. Ngày 06/02/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt bị can Hoàng Văn Quân, sinh năm 1977, trú tại số nhà A23 đường Cao Lỗ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội Buôn Lậu theo khoản 4, Điều 188, Bộ Luật hình sự.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (liên hệ Điều tra viên Triệu Hải Trường, số điện thoại 0983465388). Mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#buôn lậu #vàng #bạc #Lạng Sơn #tội phạm #đường dây

Bài liên quan

Xã hội

​Liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 8.000 bao thuốc lá “lậu”.

Ngày 18/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Long Hưng vừa phối bắt giữ đối tượng Mai Hữu Phúc (SN: 1996, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/01, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS: 65A-39207, do tài xế Mai Hữu Phúc (SN: 1996, đăng ký thường trú khu vực 2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

'Đánh trúng, đánh đúng' đối tượng chủ mưu, cầm đầu buôn lậu, gian lận

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

a-thua-a13i8173-1767935451655611689426.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm. Ảnh: VGP/Hải Minh.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn tại TP HCM

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn thành phố này.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

5433.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tống đạt các quyết định đối với các bị can.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới