Ô tô lật trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, không có người bị thương

Ô tô bị lật trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn Km32+300 qua xã Tân Minh, toàn bộ người trên xe không bị thương và đã được hỗ trợ ra ngoài an toàn.

Sáng 8/2, trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết, đoạn Km32+300 qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một ô tô bị lật.

Chiếc ô tô lật nằm bên làn đường, không ghi nhận người bị thương trong vụ việc.

Theo thông tin xác minh ban đầu, thời điểm trên, chiếc ô tô đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ gặp sự cố dẫn đến lật xe. Ngay sau tai nạn, những người đi trên các phương tiện khác đã dừng xe hỗ trợ, đưa người trong ô tô gặp nạn ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong, toàn bộ người trên xe đều an toàn và đã được hỗ trợ ra khỏi phương tiện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng và xử lý phương tiện gặp nạn.

Phương tiện gặp nạn được xử lý, giao thông trên cao tốc được thông xe trở lại.

Công tác điều tiết được triển khai kịp thời nhằm hạn chế ùn tắc trên tuyến cao tốc.

Đến cùng ngày, phương tiện gặp nạn đã được di dời, tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây qua khu vực trên được thông xe trở lại, giao thông ổn định.