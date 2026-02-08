Hà Nội

Xã hội

Xử phạt đối tượng cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an Lào Cai vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với người cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn và lành mạnh.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T, sinh năm 1981, trú tại thôn Nà Vài, Lục Yên về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

gen-h-ly.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025). Mức phạt được áp dụng là 5.000.000 đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Lục Yên khẳng định vai trò, nhiệm vụ trong công tác nắm tình hình, phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời giữ gìn môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Công an xã Lục Yên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng, phát hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
