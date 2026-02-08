Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt người đàn ông đột nhập, trộm hơn 400 triệu đồng dây cáp ở Quảng Ninh

Đối tượng Vũ Văn Giỏi đột nhập vào Công ty Xây dựng Nhà máy Foxconn trộm khoảng 450 mét dây cáp điện lõi đồng, trị giá ước tính hơn 400 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu công nghiệp, công trình xây dựng, kho bãi. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

picture1jpgtt.jpg
Đối tượng Vũ Văn Giỏi.

Điển hình, ngày 29/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về tội phạm với nội dung: Công ty Xây dựng Nhà máy Foxconn tại Khu công nghiệp Amata, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp khoảng 450 mét dây cáp điện lõi đồng, trị giá ước tính hơn 400 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Vũ Văn Giỏi, sinh năm 1989, trú tại khu Sông Khoai 8, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Văn Giỏi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Giỏi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi toàn bộ số dây cáp điện là tang vật vụ án, bàn giao lại cho đơn vị bị hại.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư công trình và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài sản, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, cần tăng cường công tác bảo vệ; lắp đặt hệ thống camera giám sát, đèn chiếu sáng tại các khu vực trọng điểm; thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra ban đêm; quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị có giá trị. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe ở Đồng Tháp

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #Quảng Ninh #Vũ Văn Giỏi #dây cáp #công ty xây dựng #đột nhập

Bài liên quan

Xã hội

Công an Gia Lai triệt phá đường dây trộm hơn 5.000 con chó

Sáng 7/2, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn.

Khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 01kg ớt bột, 04 xe máy các loại. Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

4.jpg
Tang vật được CA thu giữ. Ảnh ĐVCC
Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông đột nhập trang trại bắt trộm 6 con lợn

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị cắt lưới B40, đột nhập vào trang trại chăn nuôi bắt trộm 6 con lợn, mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 7/2, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Tạ Đình Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 5/2, anh Trần Trọng Phước (SN 1988, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng) đến cơ quan Công an trình báo về việc trang trại chăn nuôi của gia đình bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm 06 con lợn, ước tính tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 12 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

3 nghi phạm người Trung Quốc đột nhập nhà dân, lấy trộm nhiều tiền, vàng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 3 nghi phạm người Trung Quốc đột nhập, phá cửa nhà dân, lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt.

Ngày 6/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, Công an phường Hồng Bàng nhận được đơn trình báo của ông P.T.Đ (SN 1968 sống tại khu đô thị thuộc phường Hồng Bàng, Hải Phòng về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, phá cửa, lấy trộm nhiều tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt.

655555.jpg
Hiện trường vụ án
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới