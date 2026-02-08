Bắt người đàn ông đột nhập, trộm hơn 400 triệu đồng dây cáp ở Quảng Ninh

Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu công nghiệp, công trình xây dựng, kho bãi. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Vũ Văn Giỏi.

Điển hình, ngày 29/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về tội phạm với nội dung: Công ty Xây dựng Nhà máy Foxconn tại Khu công nghiệp Amata, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp khoảng 450 mét dây cáp điện lõi đồng, trị giá ước tính hơn 400 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Vũ Văn Giỏi, sinh năm 1989, trú tại khu Sông Khoai 8, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Văn Giỏi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Giỏi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi toàn bộ số dây cáp điện là tang vật vụ án, bàn giao lại cho đơn vị bị hại.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư công trình và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài sản, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, cần tăng cường công tác bảo vệ; lắp đặt hệ thống camera giám sát, đèn chiếu sáng tại các khu vực trọng điểm; thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra ban đêm; quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị có giá trị. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe ở Đồng Tháp