6 loại cây trồng trong nhà không cần ánh sáng, tốt cho sức khỏe

Bất động sản

6 loại cây trồng trong nhà không cần ánh sáng, tốt cho sức khỏe

Nhiều loại cây không cần ánh sáng mạnh, vẫn sinh trưởng tốt và mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe con người.

Cây lưỡi hổ có khả năng sống tốt trong môi trường ánh sáng yếu, thậm chí chỉ cần ánh đèn điện. Ảnh: Shoptrangtri
Điểm đặc biệt của loài cây này là khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene và giải phóng oxy vào ban đêm. Ảnh: TecWood
Cây trầu bà cũng là lựa chọn lý tưởng cho không gian trong nhà ít ánh sáng. Loài cây này có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc và thích nghi tốt với môi trường kín. Ảnh: Caybamien
Trầu bà giúp giảm bụi mịn trong không khí, hạn chế nấm mốc và tạo cảm giác thư giãn cho người sống trong nhà. Ảnh: Internet
Cây lan ý không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh nhã mà còn nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí. Lan ý có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên. Ảnh: Cayxanhhuongloc
Lan ý giúp hấp thụ các khí độc từ thiết bị điện tử, đồng thời tăng độ ẩm cho không gian sống, từ đó hạn chế tình trạng khô da, khô mũi và các bệnh về đường hô hấp. Ảnh: Vietnamnet
Dương xỉ ưa bóng râm, phát triển tốt trong môi trường ẩm và ít ánh sáng trực tiếp. Loài cây này có tác dụng lọc formaldehyde, làm sạch không khí và giảm căng thẳng tinh thần. Ảnh: Vuonngoctan
Đặt dương xỉ trong phòng tắm hoặc góc nhà kín không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp cân bằng độ ẩm hiệu quả. Ảnh: TapchikientrucVietnam
Dù không cần ánh sáng mạnh, kim tiền vẫn phát triển xanh tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Vietnamnet
Cây có khả năng hấp thụ khí độc, giảm mùi hôi và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Ảnh: Nhathuocankhang
Cây thường xuân cũng được đánh giá cao về khả năng sống trong bóng râm và làm sạch không khí. Ảnh: Internet
Thường xuân giúp giảm nấm mốc, vi khuẩn trong không gian kín, đặc biệt hữu ích với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Internet
