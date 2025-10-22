Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí chuẩn bị đánh nhau tại Hà Nội

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/10, Tổ tuần tra của Công an xã Sóc Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 60 Núi Đôi đã phát hiện một nhóm thanh niên đang dựng xe máy, che biển kiểm soát ở ven đường.

Qua kiểm tra dưới chân các đối tượng có để 1 cây quắm hàn tuýp sắt. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Hiện, Công an xã Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

