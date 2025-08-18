Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường ở Khánh Hoà

Người dân phường Nam Nha Trang phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực đường 1A giao đường 1B, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 18/8, Công an phường Nam Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Khánh Hòa) điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

anh-chet-min-9466.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lộc Thọ.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 18/8, người dân phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động trên ghế đá tại khu vực đường 1A giao đường 1B, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Theo người nhà cho biết, nạn nhân đã rời nhà nhiều ngày và có bệnh nền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Khánh Hoà #Nha Trang #Công an #điều tra #người đàn ông #tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông An Cựu

Trong lúc đi tập thể dục, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông An Cựu, nên cấp báo chính quyền.

Ngày 11/8, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên sông An Cựu.

Trước đó, sáng 11/8, Công an phường Thuận Hóa nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng.

Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở cảng cá Phan Thiết

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè phía nam cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

529310169-1278748413617040-2550537868199661046-n.jpg
Người dân tập trung tại khu vực cảng cá Phan Thiết, nơi phát hiện thi thể người đàn ông.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh xe máy ở Quảng Trị

Người dân xã Diên Sanh (Quảng Trị) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh xe máy bên quốc lộ 15D, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 5/8, thông tin từ UBND xã Diên Sanh (Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên quốc lộ 15D.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/8, người đi đường bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu WIN BKS 75K3 - 68xx gần mép bờ ruộng, bên phải tuyến quốc lộ 15D (đoạn qua xã Diên Sanh) nên cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới