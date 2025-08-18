Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường ở Khánh Hoà

Người dân phường Nam Nha Trang phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực đường 1A giao đường 1B, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 18/8, Công an phường Nam Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Khánh Hòa) điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lộc Thọ.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 18/8, người dân phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động trên ghế đá tại khu vực đường 1A giao đường 1B, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Theo người nhà cho biết, nạn nhân đã rời nhà nhiều ngày và có bệnh nền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

