Nguy kịch vì mất 2000ml máu do thai ngoài tử cung vỡ

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một người bệnh nguy kịch, sốc mất máu nặng do chửa ngoài tử cung vỡ.

Bệnh nhân sốc mất máu do chửa ngoài tử cung được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cấp cứu kịp thời - Ảnh BVCC

Chủ quan kinh nguyệt không đều, vỡ thai ngoài tử cung

Người bệnh V.T.O (36 tuổi, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử kinh nguyệt không đều, vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội, mệt mỏi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt sâu 70/40 mmHg, bụng chướng, đau nhiều vùng hạ vị.

Kết quả siêu âm có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, vùng tiểu khung lệch trái có khối bất thường kích thước khoảng 25x23mm. Xét nghiệm Beta HCG tăng cao (>10.000 mUI/mL).

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa sản, thống nhất chẩn đoán shock mất máu do thai ngoài tử cung vỡ. Ngay lập tức báo động đỏ cấp cứu nội viện được kích hoạt, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu, chuyển thẳng phòng mổ xử trí theo tổn thương dưới sự phối hợp khẩn trương của các chuyên khoa Sản – Gây mê hồi sức – Huyết học Truyền máu.

Một phần máu và bệnh phẩm sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKI Vũ Thị Phượng, Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành mổ mở cấp cứu, kẹp, cắt khối chửa, khâu cầm máu, hút khoảng 2000 ml máu đỏ tươi và máu cục từ khối chửa ngoài tử cung vỡ chảy ra, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương, chính xác, kiểm soát tốt nguồn chảy máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tình trạng sức khỏe phục hồi tốt sau 3 ngày phẫu thuật.

Mang thai ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén

BSCKI Vũ Thị Phượng cho biết: "Thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất là vòi tử cung (còn gọi là vòi trứng) chiếm tới 95% hoặc ở buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng. Tỷ lệ mang thai ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén.

Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ (4-10%).

Trường hợp này là một ca bệnh điển hình của chửa ngoài tử cung vỡ đến muộn với biểu hiện shock mất máu nặng. Người bệnh nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt sâu, mất máu nhiều trong ổ bụng.

Việc chẩn đoán nhanh, kích hoạt cấp cứu và phẫu thuật kịp thời là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ phải xử trí đồng thời nhiều vấn đề: kiểm soát chảy máu, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và đảm bảo an toàn gây mê. Do đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác giữa các chuyên khoa sản – gây mê hồi sức”.

BSCKI Vũ Thị Phượng – Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Vũ Thị Phượng, chửa ngoài tử cung là bệnh lý sản khoa nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật. Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý gồm: Chậm kinh, thử thai dương tính nhưng đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội; Ra máu âm đạo bất thường; Choáng, mệt, ngất – dấu hiệu cảnh báo vỡ khối chửa…

Đặc biệt nếu có sẹo mổ cũ ở tử cung cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi tránh bỏ sót chửa ngoài tử cung và chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ.

Việc chủ động theo dõi sức khỏe, thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời, giảm thiểu biến chứng, bảo vệ tính mạng và khả năng sinh sản của người phụ nữ.

