Nguy kịch vì mất 2000ml máu do thai ngoài tử cung vỡ

Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa ở 3 tháng đầu thai kỳ (4-10%) nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một người bệnh nguy kịch, sốc mất máu nặng do chửa ngoài tử cung vỡ.

thai-vo-1.jpg
Bệnh nhân sốc mất máu do chửa ngoài tử cung được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cấp cứu kịp thời - Ảnh BVCC

Chủ quan kinh nguyệt không đều, vỡ thai ngoài tử cung

Người bệnh V.T.O (36 tuổi, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử kinh nguyệt không đều, vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội, mệt mỏi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt sâu 70/40 mmHg, bụng chướng, đau nhiều vùng hạ vị.

Kết quả siêu âm có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, vùng tiểu khung lệch trái có khối bất thường kích thước khoảng 25x23mm. Xét nghiệm Beta HCG tăng cao (>10.000 mUI/mL).

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa sản, thống nhất chẩn đoán shock mất máu do thai ngoài tử cung vỡ. Ngay lập tức báo động đỏ cấp cứu nội viện được kích hoạt, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu, chuyển thẳng phòng mổ xử trí theo tổn thương dưới sự phối hợp khẩn trương của các chuyên khoa Sản – Gây mê hồi sức – Huyết học Truyền máu.

thai-vo-3.jpg
Một phần máu và bệnh phẩm sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKI Vũ Thị Phượng, Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành mổ mở cấp cứu, kẹp, cắt khối chửa, khâu cầm máu, hút khoảng 2000 ml máu đỏ tươi và máu cục từ khối chửa ngoài tử cung vỡ chảy ra, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương. Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương, chính xác, kiểm soát tốt nguồn chảy máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tình trạng sức khỏe phục hồi tốt sau 3 ngày phẫu thuật.

Mang thai ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén

BSCKI Vũ Thị Phượng cho biết: "Thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất là vòi tử cung (còn gọi là vòi trứng) chiếm tới 95% hoặc ở buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng. Tỷ lệ mang thai ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén.

Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ (4-10%).

Trường hợp này là một ca bệnh điển hình của chửa ngoài tử cung vỡ đến muộn với biểu hiện shock mất máu nặng. Người bệnh nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt sâu, mất máu nhiều trong ổ bụng.

Việc chẩn đoán nhanh, kích hoạt cấp cứu và phẫu thuật kịp thời là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ phải xử trí đồng thời nhiều vấn đề: kiểm soát chảy máu, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và đảm bảo an toàn gây mê. Do đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác giữa các chuyên khoa sản – gây mê hồi sức”.

BSCKI Vũ Thị Phượng – Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Vũ Thị Phượng, chửa ngoài tử cung là bệnh lý sản khoa nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật. Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý gồm: Chậm kinh, thử thai dương tính nhưng đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội; Ra máu âm đạo bất thường; Choáng, mệt, ngất – dấu hiệu cảnh báo vỡ khối chửa…

Đặc biệt nếu có sẹo mổ cũ ở tử cung cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi tránh bỏ sót chửa ngoài tử cung và chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ.

Việc chủ động theo dõi sức khỏe, thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời, giảm thiểu biến chứng, bảo vệ tính mạng và khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Sống Khỏe

Đau bụng 5 giờ không thuyên giảm do vỡ thai ngoài tử cung

Sau gần một giờ chạy đua với thời gian, được hai điều dưỡng hiến máu, ca mổ đã thành công cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống một thai phụ trong tình trạng nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/2, chị B.T (SN 1986, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa vào viện cấp cứu với biểu hiện đau dữ dội vùng bụng, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp tụt sâu.

Sống Khỏe

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ có tiền sử thai ngoài tử cung đoạn kẽ

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ có tiền sử thai ngoài tử cung đoạn kẽ, giảm nguy cơ biến chứng.

Những người phụ nữ từng điều trị thai ngoài tử cung – đặc biệt là tại đoạn kẽ cần được tư vấn kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ trong các thai kỳ tiếp theo.

Các bác sĩ khoa Sản bệnh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ có nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp, trong đó đáng chú ý là tiền sử mổ thai ngoài tử cung đoạn kẽ - một dạng ít gặp và dễ gây biến chứng trong thai kỳ.

Sống Khỏe

Cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung máu tràn ổ bụng

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi có các dấu hiệu như trễ kinh, đau bụng bất thường, choáng váng cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Vào lúc 17h10 ngày 23/12, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân Đ. T. T. H (sinh năm 1998, trú xã Sơn Tịnh) được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng bụng chướng căng, lơ mơ, không có người nhà đi cùng, huyết áp tụt sâu 80/40 mmHg, mạch nhanh nhỏ, choáng, da niêm mạc nhợt nhạt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, siêu âm cấp cứu tại chỗ và nhanh chóng xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, xuất huyết ổ bụng.

