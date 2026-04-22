Phát hiện khó tin về xác ướp 700 năm tuổi ở Bolivia

Kết quả phân tích ADN xác ướp 700 năm tuổi ở Bolivia cho thấy vi khuẩn bệnh sốt ban đỏ đã tồn tại ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đến.

Bằng phương pháp phân tích ADN cổ ​​đại, các nhà nghiên cứu đã xác định sự hiện diện của vi khuẩn Streptococcus pyogenes, hay liên cầu khuẩn nhóm A, trong một xác ướp 700 năm tuổi được tìm thấy ở Bolivia. Phát hiện này cung cấp bằng chứng được xác nhận sớm nhất về vi khuẩn Streptococcus pyogenes đã tồn tại ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới.

Streptococcus pyogenes được tìm thấy trong xác ướp 700 tuổi trên tương tự như các chủng hiện đại có thể gây viêm họng và sốt ban đỏ cho người bệnh.

Nhóm nghiên cứu có phát hiện này khi kiểm tra, phân tích những thi hài được ướp xác tự nhiên được tìm thấy trong "chullpas" - một loại tháp tang lễ cổ đại, trên khắp dãy Andes ở Bolivia. Những người này được chôn cất vào khoảng năm 1000 - 1450, sau sự sụp đổ của nền văn minh tiền Inca được gọi là Tiwanaku và trước khi đế chế Inca xuất hiện.

Xác ướp 700 tuổi được tìm thấy trong "chullpas" ở Bolivia. Ảnh: J.G. Estellano/Eurac Research.

Khi phân tích xác ướp của một người đàn ông trưởng thành trẻ tuổi với hộp sọ đã được làm biến dạng, sống vào khoảng thời gian từ năm 1283 - 1383, các nhà nghiên cứu đã phát hiện dấu vết của một số loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm Streptococcus pyogenes và Clostridium botulinum.

"Việc phát hiện vi khuẩn Streptococcus pyogenes có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc dù xuất hiện trong các đợt bùng phát dịch bệnh hiện đại nhưng loại vi khuẩn này vẫn chưa được phát hiện trong thời cổ đại", nhóm nghiên cứu cho biết.

Liên cầu khuẩn nhóm A hiện được tìm thấy trên toàn cầu và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh khác nhau, bao gồm các bệnh nhẹ như viêm họng, sốt ban đỏ... Mặc dù vi khuẩn liên cầu đã phổ biến trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ, nhưng thông tin về sự tiến hóa của chúng chỉ đến từ các chủng hiện đại. Điều này khiến các chuyên gia tự hỏi không biết Streptococcus pyogenes đã tồn tại ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đến hay chưa.

Nghiên cứu mới đã giúp các nhà nghiên cứu trả lời câu hỏi trên khi phân lập được bộ gene gần như hoàn chỉnh của Streptococcus pyogenes từ một chiếc răng trên xác ướp ở Bolivia. Bộ gene này có niên đại 700 năm và là bằng chứng xác nhận sớm nhất về sự hiện diện của vi khuẩn này ở châu Mỹ.

Phân tích ADN cũng cho thấy vi khuẩn Streptococcus pyogenes tìm thấy trên xác ướp 700 tuổi ở Bolivia đã tách biệt khỏi tất cả các dòng S. pyogenes khác vào khoảng 10.000 năm trước. Khung thời gian này có thể trùng với lần đầu tiên con người đặt chân đến dãy Andes, khi họ gặp những loài động vật chưa từng được biết đến trước đây có thể mang mầm bệnh.

Người thanh niên nhiễm vi khuẩn Streptococcus pyogenes đã sống trong xã hội có mật độ dân số ngày càng tăng và tỷ lệ di cư cao. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện điều này thông qua phân tích xương hé lộ tình trạng dinh dưỡng của người này ở dưới mức trung bình. Tất cả những bằng chứng này "có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch và khả năng dễ mắc các bệnh dịch cổ xưa hoặc các đợt bùng dịch bệnh phát tiềm tàng trong quá khứ". Dù vậy, đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác nhận chính xác nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.