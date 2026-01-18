Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện gần 320 khẩu súng quân dụng giấu tại một kho hàng ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 319 khẩu súng ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu, sau khi lắp ráp có tính sát thương rất cao.

Gia Đạt

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phát hiện tại kho hàng ở số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ có gần 320 khẩu súng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu, sau khi lắp ráp hoàn chỉnh có tính sát thương rất cao, các bộ phận cấu thành đều có tác dụng, hình dáng của súng quân dụng. Qua giám định toàn bộ gần 320 khẩu súng trên là súng quân dụng.

capture-5725.png
Tang vật thu giữ của đối tượng Dương Ích Phong.

Qua điều tra xác định Dương Ích Phong (43 tuổi) là chủ kho hàng. Phong đã thuê người đứng tên đăng ký hộ kinh doanh, quản lý hàng hóa tại kho. Số linh kiện tại kho hàng được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa là bộ thông tắc bồn cầu.

6.png
Dương Ích Phong tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, Dương Ích Phong khai nhận đã bán được khoảng 100 bộ linh kiện cho 2 trường hợp. Căn cứ kết quả giám định và kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ích Phong về tội Tàng trữ, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Mật phục bắt 4 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Nguồn: ĐTHĐT.
#súng quân dụng #Lạng Sơn #thu giữ súng #bảo vệ an ninh #vật liệu quân sự

Bài liên quan

Xã hội

Mang súng bắn đạn nhựa chơi đánh trận giả, 23 thanh niên ở Hà Nội bị xử lý

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h30 ngày 11/1, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về khu vườn nhãn cuối đường Thạch Cầu, phường Long Biên, xuất hiện một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động “đánh trận giả”.

capture-9653.png
Lực lượng công an vào cuộc, phát hiện hàng chục khẩu súng bắn đạn nhựa.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở Ninh Bình

Trần Hữu Công khai nhận bản thân đã mua, sử dụng và hiện đang “Tàng trữ trái phép vũ khí nguy hiểm” là 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng An ninh điều tra) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Công, sinh năm 2002, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

doi-tuong-tang-tru-vu-khi-edited-1768194545906.jpg
Đối tượng Trần Hữu Công tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí ở Lạng Sơn

Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 2 đối tượng đang tàng trữ 2 khẩu súng.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an xã Thái Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Thái Bình.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới