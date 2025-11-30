Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện con dấu khắc hình ca trưởng thánh lễ thời Trung Cổ

Kho tri thức

Phát hiện con dấu khắc hình ca trưởng thánh lễ thời Trung Cổ

Một vật thể tựa như con dấu có khắc hình ca trưởng nhà thờ Thời Trung Cổ được tìm thấy trên bờ sông Rhine ở Basel.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong quá trình khai quật khảo cổ dưới nước dưới chân Pfalz- một đài quan sát nhìn ra sông Rhine phía sau Nhà thờ Münster, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy một cổ vật nhỏ nhoi, kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Trong quá trình khai quật khảo cổ dưới nước dưới chân Pfalz- một đài quan sát nhìn ra sông Rhine phía sau Nhà thờ Münster, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy một cổ vật nhỏ nhoi, kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Đó là một con dấu nhỏ, nghi có liên quan đến Nhà thờ Münster gần đó. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Đó là một con dấu nhỏ, nghi có liên quan đến Nhà thờ Münster gần đó. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là một con dấu có khắc hình một ca trưởng, chuyên phục vụ thánh lễ cho Nhà thờ Münster này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là một con dấu có khắc hình một ca trưởng, chuyên phục vụ thánh lễ cho Nhà thờ Münster này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Con dấu hình bầu dục nhọn được làm bằng đồng thau và còn trong tình trạng tuyệt hảo. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Con dấu hình bầu dục nhọn được làm bằng đồng thau và còn trong tình trạng tuyệt hảo. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Khuôn dấu khắc họa một người đàn ông mặc áo lễ đứng trên bục giảng, tay cầm một cuốn sách lớn. Ca trưởng là người chỉ huy dàn hợp xướng của nhà thờ, người chọn nhạc, dẫn dắt thánh ca trong thánh lễ và hát các phần độc tấu. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Khuôn dấu khắc họa một người đàn ông mặc áo lễ đứng trên bục giảng, tay cầm một cuốn sách lớn. Ca trưởng là người chỉ huy dàn hợp xướng của nhà thờ, người chọn nhạc, dẫn dắt thánh ca trong thánh lễ và hát các phần độc tấu. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Bao quanh hình ảnh trên các cạnh của con dấu này là dòng chữ ECCE(LESIA).BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI.CANTORI, nghĩa là Nhà thờ chính tòa Basel, con dấu của Rudolph Cantor. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Bao quanh hình ảnh trên các cạnh của con dấu này là dòng chữ ECCE(LESIA).BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI.CANTORI, nghĩa là Nhà thờ chính tòa Basel, con dấu của Rudolph Cantor. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Được biết, con dấu này thuộc thế kỷ 13 Sau Công Nguyên, có niên đại Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Được biết, con dấu này thuộc thế kỷ 13 Sau Công Nguyên, có niên đại Thời Trung Cổ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Con dấu #ca trưởng #thánh lễ #Thời Trung Cổ #nhà thờ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT