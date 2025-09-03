Hà Nội

Phát hiện chấn động xác tàu đắm thời Phục Hưng còn nguyên vẹn

Nằm ẩn mình 500 năm dưới đáy biển Baltic băng giá, một con tàu thời Phục Hưng được bảo quản cực kỳ tốt được các nhà khoa học khai quật.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Hàng hải thuộc Đại học Södertörn, các chuyên gia thợ lặn bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, lâu đời, nó xuất hiện như một đốm sáng trên công nghệ thăm dò quét sonar. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Trong một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Hàng hải thuộc Đại học Södertörn, các chuyên gia thợ lặn bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, lâu đời, nó xuất hiện như một đốm sáng trên công nghệ thăm dò quét sonar. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Kết quả cho thấy, nó là một xác tàu đắm còn nguyên vẹn từ cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 Sau Công Nguyên ở biển Baltic. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Kết quả cho thấy, nó là một xác tàu đắm còn nguyên vẹn từ cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 Sau Công Nguyên ở biển Baltic. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Được bảo quản trong lòng biển Baltic lạnh giá, con tàu này trong tình trạng đặc biệt và được khẳng định là xác tàu đắm thời kỳ Phục Hưng được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện cho đến hiện tại. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Được bảo quản trong lòng biển Baltic lạnh giá, con tàu này trong tình trạng đặc biệt và được khẳng định là xác tàu đắm thời kỳ Phục Hưng được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện cho đến hiện tại. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Sử dụng thiết bị ROV Surveyor Interceptor hiện đại, nhóm nghiên cứu đã chiếu sáng xác tàu và chụp hàng nghìn bức ảnh độ phân giải cao. Sau đó, chúng được ghép lại với nhau bằng công nghệ ảnh sinh trắc để tạo ra một bản đồ tổng hợp cực kỳ chính xác và chi tiết của con tàu từ mọi góc độ có thể. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Sử dụng thiết bị ROV Surveyor Interceptor hiện đại, nhóm nghiên cứu đã chiếu sáng xác tàu và chụp hàng nghìn bức ảnh độ phân giải cao. Sau đó, chúng được ghép lại với nhau bằng công nghệ ảnh sinh trắc để tạo ra một bản đồ tổng hợp cực kỳ chính xác và chi tiết của con tàu từ mọi góc độ có thể. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Cấu trúc thân tàu được bảo tồn từ sống tàu đến tầng trên cùng, với tất cả các cột buồm và một số bộ phận của hệ thống dây neo vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả mũi tàu và đuôi tàu được trang trí thô sơ, tời gỗ, xuồng con và cả máy bơm nước bilge. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Cấu trúc thân tàu được bảo tồn từ sống tàu đến tầng trên cùng, với tất cả các cột buồm và một số bộ phận của hệ thống dây neo vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả mũi tàu và đuôi tàu được trang trí thô sơ, tời gỗ, xuồng con và cả máy bơm nước bilge. Ảnh: @Đại học Södertörn.
Tên của con tàu mới được phát hiện vẫn chưa được tìm thấy. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho nó là Okänt Skepp, nghĩa là "con tàu vô danh". Ảnh: @Đại học Södertörn.
Tên của con tàu mới được phát hiện vẫn chưa được tìm thấy. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho nó là Okänt Skepp, nghĩa là "con tàu vô danh". Ảnh: @Đại học Södertörn.
