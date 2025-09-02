Sửng sốt trước quân cờ vua Trung Cổ, chứa dấu ấn Ả Rập

Hà Nội

Một quân cờ vua đặc biệt được khai quật ở Na Uy cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa chiến lược Trung Cổ và nghệ thuật Ả Rập huyền bí.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong tàn tích của một ngôi nhà thế kỷ 13 ở Tønsberg, Na Uy, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy (NIKU) bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Đó là một quân cờ thời Trung Cổ quý hiếm được chế tác từ gạc hươu. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Quân cờ này có kiểu dạng mảnh hình trụ này cao 30 mm và đường kính 26 mm. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Có một cái nêm nhô ra từ phía trước trên cùng của quân cờ, và phần còn lại của thân quân cờ được trang trí khắp nơi bằng các vòng tròn có chấm bên trong. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Thiết kế khác thường cho thấy, ít nhất nó được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Ả Rập. Lars Haugesten, giám đốc dự án khai quật tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy (NIKU) cho biết, quân cờ này được gọi là "asb", có nghĩa là ngựa trong tiếng Ả Rập, trong hình thức cờ vua sơ khai shatranj lan rộng khắp châu Âu sau cuộc chinh phạt của người Hồi giáo, chấm dứt Đế chế Ba Tư Sasanian. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
