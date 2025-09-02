Hà Nội

'Nội soi' đầu tượng Hoàng đế La Mã 1.700 tuổi, hé lộ bí mật bất ngờ

Kho tri thức

Cuộc khai quật hé lộ đầu tượng Hoàng đế La Mã hiếm có 1.700 năm tuổi, giúp hé lộ nhiều thông tin có giá trị.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Thành phố cổ Aspendos ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng nhất với nhà hát La Mã cổ đại được bảo tồn đặc biệt, nó cũng từng là một trung tâm đô thị thịnh vượng ở vùng Pamphylia cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Được thành lập từ thế kỷ thứ 10 Trước Công nguyên, thành phố này đã trở thành một trung tâm thương mại, chính trị và văn hóa quan trọng dưới sự cai trị của Đế chế La Mã. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi tiến hành khai quật tại Thành phố cổ Aspendos này, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy hiện vật cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Các quy trình thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu hơn cho thấy, đó là một chiếc đầu bằng đá cẩm thạch, ước tính có niên đại khoảng cuối thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức tượng này được cho là mô tả một vị hoàng đế La Mã, nó có thể đại diện cho Hoàng đế Gallienus hoặc Hoàng đế Claudius II Gothicus, cả hai đều cai trị trong thời kỳ hỗn loạn được gọi là Khủng hoảng Thế kỷ thứ 3. Khoảng thời gian này phù hợp với sự bất ổn chính trị và những chuyển đổi nghệ thuật được phản ánh qua phong cách vừa hiện thực, vừa giàu tính biểu cảm của bức tượng. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức chân dung này là minh chứng cho chủ nghĩa chân thực (verism), một truyền thống nghệ thuật La Mã nhấn mạnh các chi tiết siêu thực như nếp nhăn sâu trên trán, nếp nhăn rõ rệt trên má và đôi môi nhăn nheo. Những đặc điểm này tượng trưng cho trí tuệ và uy quyền. Đồng thời, chiếc cổ hơi nghiêng và ánh mắt hướng nội của bức tượng cho thấy ảnh hưởng lâu dài của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, nó đã truyền vào tác phẩm điêu khắc với chiều sâu cảm xúc và tính nhân văn. Ảnh: @Bảo Tàng Cổ Vật Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
