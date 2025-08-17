Phát hiện bình tiền cổ 1.400 năm tuổi hé lộ biến cố lịch sử lớn

Các nhà khảo cổ học tình cờ tìm thấy một bình tiền lẻ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nó đã bị chôn vùi trong một sự kiện tàn khốc nào đó.