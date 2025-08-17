Hà Nội

Phát hiện bình tiền cổ 1.400 năm tuổi hé lộ biến cố lịch sử lớn

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học tình cờ tìm thấy một bình tiền lẻ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nó đã bị chôn vùi trong một sự kiện tàn khốc nào đó.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Được đổi tên để vinh danh Hoàng đế La Mã Hadrian vào thế kỷ thứ 2 Sau Công nguyên, Hadrianopolis (nay là Eskipazar thuộc vùng Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ) ban đầu được người Hittite thành lập. Ảnh: @Đại học Karabük.
Tàn tích của thành phố La Mã cổ đại này đã được khai quật liên tục từ năm 2003, phát hiện 14 công trình công cộng, bao gồm hai nhà tắm, một nhà hát và hai nhà thờ. Cuộc khai quật năm 2018 đã phát hiện ra tàn tích của một trong những nhà thờ cổ nhất có niên đại từ thế kỷ thứ 5 và được trang trí bằng sàn khảm tinh xảo. Ảnh: @Đại học Karabük.
Thành phố cổ Hadrianopolis là một trung tâm hành chính quan trọng của giáo hội, và một số nhân vật tôn giáo nổi tiếng đã sinh ra hoặc sống ở đây, khiến Hadrianopolis trở thành một địa điểm hành hương cực kỳ phổ biến. Ảnh: @Đại học Karabük.
Và khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Hadrianopolis, các chuyên gia đến từ trường Đại học Karabük bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Karabük.
Đó là mười đồng tiền lẻ ước tính có niên đại khoảng 1.400 năm tuổi đựng trong một chiếc bình đất nung. Những đồng tiền này có từ triều đại của Hoàng Đế Byzantine Constans II. Ảnh: @Đại học Karabük.
Có lẽ đây không phải là một kho báu được cất giấu hay chôn giấu một cách có chủ đích, mà giống kiểu như một con heo đất đựng tiền lẻ thuộc một gia đình địa phương hơn. Ảnh: @Đại học Karabük.
Cũng trong cuộc khai quật năm 2018, người ta đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, thành phố Hadrianopolis đột nhiên bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ 7 Sau Công nguyên. Dường như dân cư ở đây đã biến mất khỏi thành phố này chỉ sau một đêm mà không rõ lý do. Có lẽ số tiền nhỏ nhoi trên đã bị bỏ lại trong sự kiện thảm khốc này. Ảnh: @Đại học Karabük.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
