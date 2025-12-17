Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Qua làm việc ban đầu, 4 đối tượng người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích sang Campuchia tìm kiếm việc làm.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, ngăn chặn 4 đối tượng nhập cảnh trái phép.

4 đối tượng nhập cảnh trái phép tại trụ sở cơ quan Công an.

Trước đó, vào hồi 3h30 ngày 16/12, tại xóm Hoà Nam, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Quảng Uyên phát hiện 01 người Việt Nam là L.N.T (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang) đang điều khiển 1 xe ô tô con, trên xe chở 4 người Trung Quốc (Gao Dong Xi, sinh năm 1990, trú tại Cát Lâm, Trung Quốc; Lin Xin Ming, sinh năm 1987, trú tại Cát Lâm, Trung Quốc; Liao Jie, sinh năm 1995, trú tại Tứ Xuyên, Trung Quốc; Wang Xing Shun, sinh năm 2010, trú tại Hà Nam, Trung Quốc) không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Qua làm việc ban đầu, 4 đối tượng người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích sang Campuchia tìm kiếm việc làm. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng