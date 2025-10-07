Phạt 10 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX vì chở người trên thùng và nóc ô tô

Hình ảnh này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và chuyển đến Cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an

Chiều 6/10, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.M. (SN 1977, xã Phù Mỹ Bắc) vì điều khiển ô tô chở người trên thùng xe và trên nóc xe trái quy định.

Hành vi chở người trên nóc xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Ảnh cắt từ Clip



Trước đó, vào lúc 16h ngày 5/10, tài xế M. điều khiển ô tô chở theo nhiều người (đoàn múa lân) ngồi trên thùng xe và nóc xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng xác minh, kiểm tra chủ phương tiện và tài xế.

Tổng mức phạt 10 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ảnh ĐVCC

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. khai nhận hành vi vi phạm, cho biết đã lái xe chở đoàn lân trong xóm đi múa dịp Trung thu và cam kết sẽ không tái phạm. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với 2 hành vi “chở người trên thùng xe trái quy định” và “chở người trên nóc xe”, tổng mức phạt 10 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi chở người trên thùng và nóc xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tâm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Mọi trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

