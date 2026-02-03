Hà Nội

Thế giới

Pháp muốn EU đàm phán với Nga

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot, Liên minh Châu Âu (EU) cần một kênh liên lạc trực tiếp với Nga.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 2/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng EU cần một kênh liên lạc trực tiếp với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Liberation được đăng tải hôm 1/2, Bộ trưởng Barrot cho biết, về nguyên tắc, Pháp chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Nga, miễn là các cuộc đàm phán đó được tiến hành minh bạch với Ukraine và EU cũng như mang lại lợi ích.

"Các nước Châu Âu, hiện là những nhà tài trợ tài chính và quân sự chính của Ukraine, cần có một kênh để khẳng định lợi ích của mình, mà không cần chuyển giao trách nhiệm cho bất kỳ ai khác", ông Barrot nói.

phap.png
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: NurPhoto.

Những phát biểu này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong các thành viên EU rằng ảnh hưởng của khối này đã bị suy giảm bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tìm cách làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt xung đột Ukraine thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với cả Moscow và Kiev trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trước đó đã kêu gọi EU bổ nhiệm một Đặc phái viên đến Nga để đảm bảo khối này có tiếng nói trong các cuộc đàm phán.

Được biết, EU đã từ chối liên lạc với Moscow trong 4 năm qua, sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022.

Vào tháng 12/2025, Tổng thống Macron kêu gọi Châu Âu nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giúp giải quyết xung đột Ukraine, nếu không, các cuộc đàm phán (để giải quyết xung đột Ukraine) có thể diễn ra mà không có sự tham gia của Châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp lại rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với ông Macron nếu có "ý chí chính trị chung". Tuy nhiên, ông nói rằng bất kỳ cuộc đối thoại tiềm năng nào cũng không nên bị một bên "lợi dụng để giảng giải" cho bên kia, và phải phục vụ một mục đích rõ ràng.

Tuy nhiên, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow. Bà bác bỏ việc mở lại các kênh ngoại giao, nói thêm rằng EU không có "đòn bẩy" nào để thuyết phục Moscow.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán thiện chí, với điều kiện phương Tây tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của Nga và từ bỏ mục tiêu gây ra thất bại chiến lược thông qua Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Điện Kremlin giải thích lý do hoãn cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine

Vòng đàm phán hòa bình 3 bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, đã bị hoãn sang tuần này.

RT đưa tin, Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận rằng vòng đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 4-5/2 tại Abu Dhabi, UAE. Ông viện dẫn các vấn đề về lịch trình là lý do khiến cuộc đàm phán, vốn được lên kế hoạch vào 1/2, bị trì hoãn sang tuần này.

"Cuộc đàm phán ở Abu Dhabi quả thực đã được lên kế hoạch vào ngày 1/2, nhưng cần phải phối hợp thêm lịch trình của 3 bên", ông Peskov nói với các phóng viên hôm 2/2.

Xem chi tiết

Thế giới

Đặc phái viên Nga nói về cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Florida

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida.

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, đã đến Mỹ vào sáng 31/1 mà không có thông báo nào từ Moscow trước đó. Trưởng đoàn đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine cho biết, ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida trước thềm vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

nga1.png
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.
Xem chi tiết

Thế giới

Ông Zelensky kỳ vọng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này kỳ vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027.

RT đưa tin, trong một bài đăng trên mạng X vào ngày 27/1, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về cuộc đàm phán 3 bên gần đây giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) với Thủ tướng Áo Christian Stocker. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào vấn đề quân sự cũng như đề cập đến các đảm bảo an ninh.

"Việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu sẽ là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với toàn Châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về mốc thời gian cụ thể (để Ukraine gia nhập EU) - năm 2027 - và chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác đối với lập trường của chúng tôi", ông Zelensky viết trên mạng X.

Xem chi tiết

