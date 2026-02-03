Pháp muốn EU đàm phán với Nga

RT đưa tin ngày 2/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng EU cần một kênh liên lạc trực tiếp với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Liberation được đăng tải hôm 1/2, Bộ trưởng Barrot cho biết, về nguyên tắc, Pháp chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Nga, miễn là các cuộc đàm phán đó được tiến hành minh bạch với Ukraine và EU cũng như mang lại lợi ích.

"Các nước Châu Âu, hiện là những nhà tài trợ tài chính và quân sự chính của Ukraine, cần có một kênh để khẳng định lợi ích của mình, mà không cần chuyển giao trách nhiệm cho bất kỳ ai khác", ông Barrot nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: NurPhoto.

Những phát biểu này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong các thành viên EU rằng ảnh hưởng của khối này đã bị suy giảm bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tìm cách làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt xung đột Ukraine thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với cả Moscow và Kiev trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trước đó đã kêu gọi EU bổ nhiệm một Đặc phái viên đến Nga để đảm bảo khối này có tiếng nói trong các cuộc đàm phán.

Được biết, EU đã từ chối liên lạc với Moscow trong 4 năm qua, sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022.

Vào tháng 12/2025, Tổng thống Macron kêu gọi Châu Âu nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giúp giải quyết xung đột Ukraine, nếu không, các cuộc đàm phán (để giải quyết xung đột Ukraine) có thể diễn ra mà không có sự tham gia của Châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp lại rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với ông Macron nếu có "ý chí chính trị chung". Tuy nhiên, ông nói rằng bất kỳ cuộc đối thoại tiềm năng nào cũng không nên bị một bên "lợi dụng để giảng giải" cho bên kia, và phải phục vụ một mục đích rõ ràng.

Tuy nhiên, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow. Bà bác bỏ việc mở lại các kênh ngoại giao, nói thêm rằng EU không có "đòn bẩy" nào để thuyết phục Moscow.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán thiện chí, với điều kiện phương Tây tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của Nga và từ bỏ mục tiêu gây ra thất bại chiến lược thông qua Ukraine.

