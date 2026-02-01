Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đặc phái viên Nga nói về cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Florida

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, đã đến Mỹ vào sáng 31/1 mà không có thông báo nào từ Moscow trước đó. Trưởng đoàn đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine cho biết, ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida trước thềm vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

nga1.png
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.

"Cuộc gặp mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Cuộc thảo luận về Nhóm làm việc kinh tế Nga-Mỹ cũng diễn ra hiệu quả”, ông Dmitriev viết trên mạng X.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng mô tả cuộc gặp ở Florida hôm 31/1 là “hiệu quả”, nói rằng đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Washington nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Trong một bài đăng riêng trên mạng X, ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán đã khích lệ Washington rằng Moscow đang “nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình” và cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì điều mà ông gọi là “vai trò lãnh đạo quan trọng” trong việc theo đuổi một giải pháp lâu dài.

Đặc phái viên Witkoff cho biết thêm, thành viên phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, và Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine dự kiến ​​diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 1/2.

Vòng đàm phán trước đó, được tổ chức vào ngày 23-24/1, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên và được tất cả các bên mô tả là "rất mang tính xây dựng".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
#Cuộc gặp Nga-Mỹ tại Florida #Đàm phán Nga-Ukraine #Vai trò Mỹ trong hòa bình #Xung đột Ukraine và các nỗ lực hòa giải #Đặc phái viên Nga gặp phái đoàn Mỹ #đàm phán Nga Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

Xem chi tiết

Thế giới

Thủ tướng Hungary nói Nga thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Pravda đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông vào ngày 12/8, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng ta hiện đang nói như thể đây là một cuộc xung đột không hồi kết, nhưng thực tế không phải vậy. Ukraine đã thua và Nga giành thắng trong cuộc chiến này", Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine bác đề xuất hòa bình, Nga phản ứng sao?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Nga.

RT đưa tin ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Nga, coi đó là "tối hậu thư" không thể chấp nhận được.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Britannica.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới