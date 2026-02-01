Đặc phái viên Nga nói về cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Florida

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida.

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, đã đến Mỹ vào sáng 31/1 mà không có thông báo nào từ Moscow trước đó. Trưởng đoàn đàm phán của Nga về vấn đề Ukraine cho biết, ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida trước thềm vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.

"Cuộc gặp mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Cuộc thảo luận về Nhóm làm việc kinh tế Nga-Mỹ cũng diễn ra hiệu quả”, ông Dmitriev viết trên mạng X.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng mô tả cuộc gặp ở Florida hôm 31/1 là “hiệu quả”, nói rằng đây là một phần trong nỗ lực hòa giải của Washington nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Trong một bài đăng riêng trên mạng X, ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán đã khích lệ Washington rằng Moscow đang “nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình” và cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì điều mà ông gọi là “vai trò lãnh đạo quan trọng” trong việc theo đuổi một giải pháp lâu dài.

Đặc phái viên Witkoff cho biết thêm, thành viên phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, và Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine dự kiến ​​diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 1/2.

Vòng đàm phán trước đó, được tổ chức vào ngày 23-24/1, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên và được tất cả các bên mô tả là "rất mang tính xây dựng".

