Điện Kremlin giải thích lý do hoãn cuộc đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine

Vòng đàm phán hòa bình 3 bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, đã bị hoãn sang tuần này.

RT đưa tin, Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận rằng vòng đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 4-5/2 tại Abu Dhabi, UAE. Ông viện dẫn các vấn đề về lịch trình là lý do khiến cuộc đàm phán, vốn được lên kế hoạch vào 1/2, bị trì hoãn sang tuần này.

"Cuộc đàm phán ở Abu Dhabi quả thực đã được lên kế hoạch vào ngày 1/2, nhưng cần phải phối hợp thêm lịch trình của 3 bên", ông Peskov nói với các phóng viên hôm 2/2.

Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Trước đó, ngày 1/2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo cuộc đàm phán 3 bên tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được dời lịch sang ngày 4 và 5/2.

"Chúng tôi có thể xác nhận điều này", Thư ký báo chí Điện Kremlin Peskov nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là “một rào cản mà chúng ta chưa vượt qua”, đồng thời nói thêm rằng “đang có những nỗ lực tích cực để xem liệu quan điểm của cả hai bên (Nga-Ukraine) về vấn đề đó có thể được dung hòa hay không”.

Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở Donbass đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 và công nhận đường biên giới mới của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần tuyên bố rằng Kiev sẽ không đồng ý nhượng bộ lãnh thổ "trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

