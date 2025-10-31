Hà Nội

OPPO Find X9 nhận mưa lời khen khi ra mắt tại Việt Nam

Số hóa

OPPO Find X9 nhận mưa lời khen khi ra mắt tại Việt Nam

OPPO chính thức ra mắt Find X9 Series tại Việt Nam, cùng thời điểm sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Tuệ Minh
Dòng điện thoại Find X9 Series là thế hệ flagship mới nhất của OPPO, được phát triển với mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động. Bộ đôi này sở hữu hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp, sức mạnh xử lý từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, pin Silicon Carbon thế hệ thứ ba dung lượng lên đến 7,500mAh cho thời gian sử dụng ấn tượng đến hai ngày, cùng trải nghiệm ColorOS 16 mượt mà, thông minh và kết nối liền mạch.
Từ chip, pin, camera cho đến màn hình và trải nghiệm người dùng, Oppo Find X9 đang chứng minh cho các đối thủ thấy rằng một chiếc điện thoại hoàn hảo là như thế nào. Ngay lập tức, mẫu flagship mới nhất của Oppo được CNET gọi tên là một trong những điện thoại Android tốt nhất của năm 2025.
Gần như không có điểm chê trách nào ngoại trừ giá cả của nó ngang bằng với iPhone 17 Pro. Nhưng ngay cả ở mức giá như vậy, Oppo Find X9 Pro vẫn xứng đáng với những gì mang lại. Trong khi đó, Phone Arena cũng không tiếc lời ngợi khen khi lại Oppo Find X9 Pro là chiếc điện thoại “mang đến trải nghiệm iPhone tốt nhất năm 2025 nhưng không đến từ Apple”.
Sức mạnh của Find X9 Series nằm ở hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với bộ ba camera sau 50MP mạnh mẽ: camera chính 50MP tích hợp Chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh, và camera tele Hasselblad 50MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông ở nhiều tiêu cự khác nhau.
Đối với phiên bản Find X9 Pro, OPPO trang bị cảm biến tele Hasselblad độ phân giải 200MP – mang đến khả năng tái hiện hình ảnh siêu chi tiết với độ rõ nét vượt trội, ngay cả trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad với hiệu ứng phóng đại 3.28x, Find X9 Pro còn mang lại khả năng zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm cho phép người dùng có thể dễ dàng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc tại các đêm concert với trải nghiệm hình ảnh như được ghi hình tại hàng ghế đầu, bất kể họ đang ở tại vị trí nào.
Được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm. Kiến trúc CPU đa nhân hiệu năng cao thế hệ thứ ba bao gồm một nhân siêu hiệu năng xung nhịp lên đến 4.21 GHz, cùng các nhân hiệu suất tối ưu. Thiết kế tân tiến này không chỉ mang lại hiệu suất cải thiện đáng kể (tăng tới 32% hiệu năng đơn nhân và 17% hiệu năng đa nhân so với thế hệ trước), mà còn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng đỉnh tối đa tới 55%.
Find X9 Series đánh dấu sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế của dòng Find X. Thiết bị được hoàn thiện với vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn ưu tiên cảm giác cầm nắm thoải mái. Find X9 có ba tùy chọn màu sắc: Đỏ, Titan, Đen cùng màn hình 6.59 inch gọn gàng, trong khi Find X9 Pro có hai tùy chọn: Trắng và Xám, với kích thước màn hình 6.78 inch lớn hơn, mang lại trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn.
Find X9 Series mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng lên đến hai ngày chỉ với một lần sạc, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ pin silicon carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển. Cụ thể, dung lượng pin trên Find X9 đạt 7,025 mAh, trong khi Find X9 Pro sở hữu viên pin ấn tượng 7,500mAh.
Kế thừa công nghệ Chuyển cảnh song song từ thế hệ trước, phiên bản ColorOS 16 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với Hiệu ứng liền mạch, mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm nhờ hàng loạt công nghệ lõi mới, được OPPO thiết kế lại từ kiến trúc hệ thống đến cơ chế xử lý hoạt ảnh.
Song song với tối ưu hiệu năng, ColorOS 16 mang đến bộ công cụ AI mạnh mẽ hỗ trợ sáng tạo nội dung. Tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI mới giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm. Ngoài ra, Find X9 Series còn tích hợp Không gian Tinh thần (AI Mind Space) kết hợp cùng phím cứng Snap Key vô cùng tiện lợi, cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng chỉ với một lần nhấn.
Từ nay đến hết ngày 7/11/2025, khi mua OPPO Find X9 Series, người dùng nhận được các ưu đãi đặc biệt với giá trị lên đến 10,000,000 VNĐ.
Từ ngày 29/10/2025, OPPO Find X9 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng, đa dạng từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ với giá bán lẻ chính thức 32.990.000 đ cho bản X9 Pro, bản X9 thông thường có 2 tùy chọn bộ nhớ 12+256 và 16+512 có giá lần lượt là 22.990.000 và 26.990.000 đ.
OPPO Find X9 Series trình làng, xuất sắc từ thiết kế, giao diện đến hiệu năng lẫn camera.
Tuệ Minh
