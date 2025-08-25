Mất kỹ sư vào tay Oppo, Apple cáo buộc đánh cắp bí mật công nghệ

Nóng mặt khi kỹ sư cấp cao làm việc hơn 5 năm "quay xe" đầu quân cho OPPO, Apple đã kiện Kỹ sư chuyên về Apple Watch với cáo buộc là gián điệp công nghệ.

Apple đã nộp đơn kiện một cựu nhân viên của mình, cáo buộc người này đã đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến Apple Watch và chia sẻ thông tin với nhà tuyển dụng mới là hãng smartphone Trung Quốc Oppo.

Giới quan sát nhận định rằng đây là một chiến lược phòng thủ của Apple chống lại việc các nhân sự cấp cao "nhảy việc". Ngoài tòa án, tranh chấp này có thể ảnh hưởng đến cách các công ty tiếp cận việc thu hút nhân tài từ các đối thủ.

Apple cáo buộc cựu kỹ sư đánh cắp bí mật công nghệ khi đầu quân cho Oppo.

Trước đó, Apple cũng có động thái tương tự khi kiện công ty khởi nghiệp chip Rivos vào năm 2024 vì lôi kéo hàng chục kỹ sư cùng với tội danh đánh cắp bí mật. Công ty Rivos đã kiện ngược Apple, với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh khiến họ phải thỏa thuận dàn xếp vụ kiện.

Trở lại với vụ việc mới nhất, Apple nói Oppo hoàn toàn biết về các hoạt động này và đã chấp thuận việc thu thập thông tin bí mật. Đơn kiện được nộp hôm thứ năm tại tòa án liên bang ở San Jose, California, nhằm vào Shi Chen, cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của đội Apple Watch.

Apple cáo buộc Shi đã thu thập thông tin bí mật từ công ty trước khi gia nhập InnoPeak Technology, chi nhánh nghiên cứu có trụ sở tại Silicon Valley của Oppo.

Theo hồ sơ tòa án, Shi làm việc tại Apple từ năm 2020 cho đến tháng 6 năm nay. Một ngày trước khi rời công ty, ông đã tải xuống 63 tài liệu từ một "thư mục Box được bảo vệ" vào ổ USB.

Apple cũng khẳng định rằng trong thời gian làm việc, Shi đã tổ chức hàng chục cuộc họp riêng với các kỹ sư Apple Watch để thu thập thông tin nhạy cảm về các dự án nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, mặc dù hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ bí mật những thông tin này.

Oppo Watch từ lâu được xem là Apple Watch của thế giới Android.

Đặc biệt, Apple đã trình bày về việc Shi chia sẻ thông tin cập nhật về các hoạt động bí mật của mình với Zeng Zijing, phó chủ tịch mảng sức khỏe của Oppo. Khi nhận được tin nhắn từ Shi, Zeng đã trả lời "alright" kèm theo một emoji "ok", được "suy diễn" thành bằng chứng cho thấy sự chấp thuận và hiểu biết của Oppo về những gì đang diễn ra.

Ngoài việc đánh cắp thông tin, Apple còn cáo buộc Shi đã "lừa dối" các đồng nghiệp về dự định thực sự của mình. Ông tuyên bố với họ rằng sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc cha mẹ già và không có kế hoạch tìm kiếm việc làm mới. Tuy nhiên, thực tế ông đã gia nhập Oppo ngay sau khi rời Apple.

Shi có trình độ học vấn cao với bằng cử nhân từ Đại học Washington và bằng tiến sĩ kỹ thuật điện từ Đại học Columbia trước khi gia nhập Apple.

Đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng này, Oppo đã đưa ra tuyên bố phản hồi vào thứ bảy. Công ty khẳng định họ không "đánh cắp bí mật thương mại của Apple" và tuyên bố đã "không tìm thấy bằng chứng nào thiết lập mối liên hệ giữa những cáo buộc này và hành vi của nhân viên trong thời gian làm việc tại Oppo." Oppo cũng cam kết sẽ "tích cực hợp tác với quá trình pháp lý" và tin tưởng rằng "các thủ tục tư pháp công bằng sẽ làm rõ sự thật."

Lôi kéo nhân sự cấp cao giữa các hãng công nghệ luôn là cuộc chiến phức tạp.

Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực công nghệ thiết bị đeo tay thông minh, nơi các công ty đang nỗ lực phát triển các tính năng sức khỏe và thể dục tiên tiến để thu hút người tiêu dùng.

Kết quả của vụ kiện này có thể sẽ có tác động đáng kể không chỉ đối với các bên liên quan mà còn đối với cách thức các công ty công nghệ bảo vệ thông tin nhạy cảm và quản lý nhân sự trong thời đại mà nhân tài công nghệ ngày càng di chuyển linh hoạt giữa các tập đoàn cạnh tranh.

Các nhà quan sát nhận định đây là một động thái mang tính chất "bắt nạt" của Apple chứ không chỉ là phòng thủ. Vụ kiện với công ty chip khởi nghiệp Rivos đã cho thấy rõ mục đích của Apple. Khi gặp phải một công ty "cứng cựa" không dễ bắt nạt thì "nhà Táo" sẽ quay ra dàn xếp.

Các nhà phân tích dự đoán rằng nếu Apple thắng thế, họ có thể ngăn chặn những vụ đào tẩu tương tự và củng cố vị thế trước các nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, một thất bại có thể tiếp thêm động lực cho các đối thủ cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ đổi mới thông qua những phương thức "rút ruột" nhân tài.