OPPO Hasselblad Pro Imaging Kit nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho Find X9 Pro

Số hóa

OPPO Hasselblad Pro Imaging Kit nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho Find X9 Pro

OPPO chính thức ra mắt Hasselblad Pro Imaging Kit, bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp dành riêng cho OPPO Find X9 Pro, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh.

Tuệ Minh
Bộ phụ kiện Hasselblad Professional Imaging Kit dành cho OPPO Find X9 Pro được phát triển dưới dạng mô-đun gắn rời, sử dụng cơ chế nam châm từ tính để kết nối nhanh chóng với mặt lưng của Find X9 Pro.
Bộ kit bao gồm ống kính teleconverter Hasselblad, tay cầm có nút chụp vật lý, vòng đèn flash từ tính, ốp bảo vệ nam châm và dây đeo vai chuyên nghiệp.
OPPO cho biết đèn flash vòng có khả năng hoạt động liên tục 700 lần chụp, độ sáng lên tới 2.200 lux ở khoảng cách 0.5m, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ màu từ 3.000K đến 9.000K để phù hợp với nhiều môi trường ánh sáng khác nhau.
Tay cầm chụp ảnh được thiết kế công thái học, giúp cầm nắm chắc chắn hơn và mang đến cảm giác như một máy ảnh chuyên dụng, trong khi nút chụp vật lý giúp người dùng thao tác nhanh và chính xác hơn.
Theo OPPO, Find X9 Pro được trang bị ống kính tiềm vọng Hasselblad 200 MP ISOCELL HP5, hỗ trợ quay video 4K ở 120 khung hình/giây với định dạng Dolby Vision, mang lại chất lượng hình ảnh sống động và sắc nét vượt trội.
Khi kết hợp với ống kính teleconverter trong bộ Imaging Kit, thiết bị có thể đạt tiêu cự tương đương 230 mm, cho phép người dùng zoom quang học xa gấp 3.28 lần so với mức mặc định, mà vẫn giữ độ chi tiết ấn tượng.
Bên cạnh đó, OPPO cũng khẳng định chế độ Hasselblad XPan đã được cải tiến mạnh mẽ, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các ống kính trong cùng khung hình và hỗ trợ phong cách màu Hasselblad độc quyền, giúp tái hiện chất phim cổ điển ngay trên smartphone.
Các phụ kiện trong bộ Hasselblad Professional Imaging Kit sẽ chỉ hỗ trợ riêng cho Find X9 Pro. Trong khi đó, phiên bản Find X9 tiêu chuẩn cũng sẽ nhận được các phụ kiện quay video riêng biệt, tuy nhiên OPPO vẫn chưa tiết lộ chi tiết về những phụ kiện này.
Bộ phụ kiện biến Oppo Find X9 Pro trở thành máy ảnh chuyên nghiệp.
Tuệ Minh
