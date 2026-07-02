OpenAI hé lộ 3 mô hình AI mới khuấy đảo cộng đồng AI

3 mô hình AI mới gồm Sol, Terra và Luna, trong thế hệ GPT-5.6 mà OpenAI công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới được xem là "Vũ khí vạn năng".

GPT-5.6 có thể là bản nâng cấp tiếp theo của ChatGPT với nhiều cải tiến về tốc độ, độ chính xác và khả năng thực hiện tác vụ phức tạp.

Tuy nhiên, điều người dùng quan tâm nhất đối với bản cập nhật này chính là sự can thiệp của chính phủ Mỹ đối với GPT-5.6 sẽ ra sao sau những gì họ đã làm với các mô hình Fable 5 và Mythos 5 của Anthropic mới đây.

GPT-5.6 đang nhận được sự quan tâm của người dùng

Theo thông tin từ OpenAI, Sol chính là mô hình GPT-5.6 chủ lực của OpenAI và được xem là "vũ khí hạng nặng", được tối ưu hóa cho các lĩnh vực như an ninh mạng, khoa học sinh học và lập trình.

So với phiên bản GPT-5.5, Sol mang lại hiệu suất vượt trội và cải thiện hiệu quả, giúp giảm tiêu thụ token. Người dùng có thể khai thác tối đa hiệu năng của Sol thông qua các chế độ "max" và "ultra", cho phép suy luận sâu hơn và sử dụng nhiều tác nhân cùng lúc.

Mô hình Terra được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất và tốc độ, hoạt động tương tự như GPT-5.5 nhưng với chi phí thấp hơn một nửa.

Cuối cùng, Luna tập trung vào hiệu quả, cung cấp khả năng mạnh mẽ với giá thành thấp hơn 50% so với Terra.

Các mô hình chính của ChatGPT 5.6 được trang bị nhiều lớp bảo vệ để ngăn ngừa bị lạm dụng cho các mục đích xấu.

Về vấn đề an ninh quốc gia, OpenAI khẳng định cả ba mô hình AI mới đều được trang bị nhiều lớp bảo vệ để ngăn chặn việc bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Đặc biệt, Sol được tinh chỉnh để phát hiện lỗ hổng phần mềm và phát triển bản vá lỗi, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực khai thác.

Tuy nhiên, OpenAI cũng thừa nhận trong giai đoạn xem trước này, các biện pháp bảo vệ có thể quá thận trọng, dẫn đến khó khăn cho người dùng trong việc thực hiện các tác vụ hợp pháp.

OpenAI hiện cung cấp bản xem trước GPT-5.6 cho các đối tác và tổ chức đáng tin cậy, cùng kế hoạch phát hành rộng rãi hơn trên ChatGPT và Codex trong thời gian tới.