Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY]5 lưu ý cực quan trọng khi dùng ChatGPT tìm kiếm

Số hóa - Xe

[GALLERY]5 lưu ý cực quan trọng khi dùng ChatGPT tìm kiếm

ChatGPT giúp tìm thông tin cực nhanh, nhưng nếu quá tin tưởng AI hoặc nhập dữ liệu nhạy cảm, người dùng có thể gặp nhiều rủi ro không ngờ tới.

Thiên Trang (TH)
﻿ Trong vài năm trở lại đây, ChatGPT đã trở thành công cụ quen thuộc với học sinh, sinh viên, dân văn phòng và cả người làm kinh doanh nhờ khả năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, viết email hay giải quyết nhiều tác vụ chỉ trong vài giây.
﻿ Trong vài năm trở lại đây, ChatGPT đã trở thành công cụ quen thuộc với học sinh, sinh viên, dân văn phòng và cả người làm kinh doanh nhờ khả năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, viết email hay giải quyết nhiều tác vụ chỉ trong vài giây.
Sự tiện lợi của AI khiến nhiều người dần hình thành thói quen “hỏi gì tin nấy”, trong khi thực tế ChatGPT chỉ là công cụ hỗ trợ dựa trên dữ liệu và mô hình ngôn ngữ, không phải nguồn thông tin đúng tuyệt đối trong mọi trường hợp.
Sự tiện lợi của AI khiến nhiều người dần hình thành thói quen “hỏi gì tin nấy”, trong khi thực tế ChatGPT chỉ là công cụ hỗ trợ dựa trên dữ liệu và mô hình ngôn ngữ, không phải nguồn thông tin đúng tuyệt đối trong mọi trường hợp.
Một trong những lưu ý quan trọng nhất khi sử dụng ChatGPT là người dùng nên đặt câu hỏi càng cụ thể càng tốt, bởi AI sẽ đưa ra phản hồi chính xác và sát nhu cầu hơn nếu được cung cấp đầy đủ ngữ cảnh thay vì các câu hỏi quá ngắn hoặc chung chung.
Một trong những lưu ý quan trọng nhất khi sử dụng ChatGPT là người dùng nên đặt câu hỏi càng cụ thể càng tốt, bởi AI sẽ đưa ra phản hồi chính xác và sát nhu cầu hơn nếu được cung cấp đầy đủ ngữ cảnh thay vì các câu hỏi quá ngắn hoặc chung chung.
Ví dụ, thay vì hỏi “điện thoại nào tốt”, người dùng nên nêu rõ nhu cầu như pin lâu, chụp ảnh đẹp, phục vụ chơi game hay công việc văn phòng để AI có thể gợi ý phù hợp và hạn chế việc phải chỉnh sửa hoặc hỏi lại nhiều lần.
Ví dụ, thay vì hỏi “điện thoại nào tốt”, người dùng nên nêu rõ nhu cầu như pin lâu, chụp ảnh đẹp, phục vụ chơi game hay công việc văn phòng để AI có thể gợi ý phù hợp và hạn chế việc phải chỉnh sửa hoặc hỏi lại nhiều lần.
Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên tin hoàn toàn vào mọi câu trả lời từ AI, đặc biệt với các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tài chính, pháp luật hoặc thông tin chuyên môn vì ChatGPT đôi khi vẫn có thể đưa ra dữ liệu cũ, thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên tin hoàn toàn vào mọi câu trả lời từ AI, đặc biệt với các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tài chính, pháp luật hoặc thông tin chuyên môn vì ChatGPT đôi khi vẫn có thể đưa ra dữ liệu cũ, thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Một vấn đề khác đang được nhiều chuyên gia công nghệ cảnh báo là việc nhập dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm lên các nền tảng AI công cộng, bởi điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin nếu người dùng vô tình chia sẻ tài liệu nội bộ, số tài khoản hoặc dữ liệu khách hàng quan trọng.
Một vấn đề khác đang được nhiều chuyên gia công nghệ cảnh báo là việc nhập dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm lên các nền tảng AI công cộng, bởi điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin nếu người dùng vô tình chia sẻ tài liệu nội bộ, số tài khoản hoặc dữ liệu khách hàng quan trọng.
Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng người dùng nên xem ChatGPT là công cụ hỗ trợ tư duy thay vì thay thế hoàn toàn khả năng suy nghĩ và phản biện, bởi việc quá phụ thuộc vào AI trong thời gian dài có thể khiến kỹ năng xử lý vấn đề và tư duy độc lập bị ảnh hưởng đáng kể.
Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng người dùng nên xem ChatGPT là công cụ hỗ trợ tư duy thay vì thay thế hoàn toàn khả năng suy nghĩ và phản biện, bởi việc quá phụ thuộc vào AI trong thời gian dài có thể khiến kỹ năng xử lý vấn đề và tư duy độc lập bị ảnh hưởng đáng kể.
Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, cách sử dụng hiệu quả nhất không phải chỉ đơn giản là yêu cầu đáp án ngay lập tức, mà là tận dụng ChatGPT như một “trợ lý hướng dẫn” để học cách phân tích, giải quyết vấn đề và mở rộng góc nhìn một cách thông minh hơn.
Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, cách sử dụng hiệu quả nhất không phải chỉ đơn giản là yêu cầu đáp án ngay lập tức, mà là tận dụng ChatGPT như một “trợ lý hướng dẫn” để học cách phân tích, giải quyết vấn đề và mở rộng góc nhìn một cách thông minh hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#ChatGPT #tìm kiếm #an toàn #hiệu quả #AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT