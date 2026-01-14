Đan Mạch phản đối dự luật sáp nhập Greenland của nghị sĩ Mỹ

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.

RT đưa tin ngày 13/1, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch, sau khi nghị sĩ Randy đệ trình dự luật kêu gọi sáp nhập hòn đảo này.

Trước đó, ngày 12/1, nghị sĩ Randy Fine đã trình dự luật sáp nhập Greenland. Dự luật này nhằm mục đích cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để sáp nhập hoặc giành được Greenland, và yêu cầu báo cáo lên Quốc hội nêu rõ các biện pháp cần thiết để Greenland cuối cùng được gia nhập trở thành một bang của Mỹ.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen. Ảnh: Jonas Been Henriksen/TV2.

Trong một bài đăng trên mạng X, Đại sứ Đan Mạch cho biết ông và đại diện của Greenland tại Washington đã gặp nghị sĩ Fine cùng ngày, nhắc lại rằng vùng lãnh thổ này là một phần của Đan Mạch. Ông Sorensen nói thêm rằng Copenhagen và Greenland sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ để củng cố khả năng phòng thủ tập thể của NATO.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành được Greenland “bằng cách này hay cách khác”. Ông cũng cho rằng Đan Mạch không thể đảm bảo an ninh cho hòn đảo lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump đã tìm cách mua lại Greenland kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình (2017-2021). Ông tiếp tục thúc đẩy thương vụ này ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, nhấn mạnh rằng hòn đảo này rất quan trọng đối với an ninh Bắc Cực do vị trí chiến lược của nó.

Đan Mạch khẳng định rằng tương lai của hòn đảo này, nơi vốn đã có một căn cứ quân sự của Mỹ, phải do người dân nơi đây quyết định. Được biết, đại đa số người dân ở Greenland đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị, tăng cường quyền tự chủ nhưng vẫn duy trì trong khuôn khổ Đan Mạch.

