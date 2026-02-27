Hà Nội

Pakistan tuyên bố đang trong 'cuộc chiến công khai' với Afghanistan

Quân sự - Thế giới

Pakistan tuyên bố đang trong 'cuộc chiến công khai' với Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan.

An An (Theo AP)
AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif (ảnh) sáng 27/2 tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan, sau khi hai bên tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau. Ảnh: PTI.
"Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã cạn kiệt. Giờ đây, Pakistan đang trong cuộc chiến công khai với Afghanistan", Bộ trưởng Khawaja Mohammad Asif nói. Cho đến nay, các quan chức Afghanistan vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước những phát ngôn của Bộ trưởng Asif. Ảnh: Các thành viên Taliban tại cửa khẩu biên giới Torkham giáp với Pakistan ở Torkham, Afghanistan, ngày 27/2/2026. Ảnh: AP/Wahidullah Kakar.
Phát biểu của ông Asif được đưa ra vài giờ sau khi Pakistan tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Kabul, Kandahar và tỉnh Paktia của Afghanistan. Pakistan tuyên bố đợt tập kích này là nhằm trả đũa cuộc tấn công xuyên biên giới của Afghanistan trước đó hôm 26/2. Ảnh: Tay súng Taliban tại Torkham, Afghanistan. Ảnh: AP.
Bộ Quốc phòng Afghanistan đêm 26/2 nói rằng 55 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng, trong đó có một số thi thể được đưa về Afghanistan, và một số người khác bị bắt sống. Lực lượng Taliban đã phá hủy 19 trạm gác và 2 căn cứ của quân đội Pakistan và cuộc giao tranh kết thúc vào khoảng nửa đêm. Cũng theo Bộ này, 8 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng và 11 người bị thương. Ảnh: Một thành viên Taliban đứng gác ở cửa khẩu biên giới Torkham. Ảnh: AP.
Trong khi đó, Mosharraf Ali Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đã phủ nhận việc bất kỳ binh sĩ Pakistan nào bị bắt giữ. Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Ảnh: Lực lượng Taliban. Ảnh: AP.
Hai quan chức an ninh cấp cao tại Islamabad cho biết lực lượng Afghanistan tại một số trạm biên giới đã giương cờ trắng, một động thái thường được hiểu là đề nghị ngừng bắn. Quan chức này nói thêm, lực lượng Pakistan đang tiếp tục cái mà họ mô tả là phản ứng trả đũa mạnh mẽ đối với "hành động gây hấn vô cớ" của Afghanistan, và đã phá hủy một số cứ điểm quan trọng của Afghanistan ở khu vực dọc biên giới. Ảnh: Một thành viên của lực lượng Taliban. Ảnh: AP.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan không kích xuyên biên giới Afghanistan hôm 22/2/2026 (Nguồn video: Báo Nhân Dân)
