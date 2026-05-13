Ông Putin nói về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới của Nga

Nga đã thực hiện vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của nước này.

AP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 hoan nghênh vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat của nước này.

"Đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới", Tổng thống Putin tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng sức mạnh tổng hợp của các đầu đạn nhắm mục tiêu riêng lẻ của tên lửa Sarmat cao hơn gấp 4 lần so với bất kỳ tên lửa nào của phương Tây.

Hình ảnh này được trích từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 12/5/2026 cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới của Nga được phóng thử tại một địa điểm không xác định ở Nga. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP.

"Tên lửa Sarmat mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa vào phục vụ chiến đấu vào cuối năm nay. Nó được chế tạo để thay thế tên lửa Voyevoda đã lỗi thời do Liên Xô sản xuất", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng tên lửa Sarmat có sức mạnh như Voyevoda nhưng độ chính xác cao hơn.

"Tên lửa Sarmat có khả năng vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nó có khả năng bay dưới quỹ đạo, mang lại tầm bắn hơn 35.000 km và khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa", Tổng thống Nga nói tiếp.

Bên cạnh đó, các loại vũ khí mới của Moscow, bao gồm Avangard, có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh. Nga cũng đã đưa vào chế tạo tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn lên đến 5.000 km của Oreshnik cho phép nó vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang ở "giai đoạn cuối" của việc phát triển phương tiện ngầm không người lái Poseidon mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

"Chúng tôi buộc phải cân nhắc việc đảm bảo an ninh chiến lược trước thực tế mới và nhu cầu duy trì sự cân bằng quyền lực và sức mạnh chiến lược", Tổng thống Putin cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ phóng thử tên lửa trước đó của Triều Tiên