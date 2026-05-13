Ông Putin nói về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới của Nga

Nga đã thực hiện vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 hoan nghênh vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Sarmat của nước này.

"Đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới", Tổng thống Putin tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng sức mạnh tổng hợp của các đầu đạn nhắm mục tiêu riêng lẻ của tên lửa Sarmat cao hơn gấp 4 lần so với bất kỳ tên lửa nào của phương Tây.

Hình ảnh này được trích từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 12/5/2026 cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới của Nga được phóng thử tại một địa điểm không xác định ở Nga. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP.

"Tên lửa Sarmat mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa vào phục vụ chiến đấu vào cuối năm nay. Nó được chế tạo để thay thế tên lửa Voyevoda đã lỗi thời do Liên Xô sản xuất", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng tên lửa Sarmat có sức mạnh như Voyevoda nhưng độ chính xác cao hơn.

"Tên lửa Sarmat có khả năng vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nó có khả năng bay dưới quỹ đạo, mang lại tầm bắn hơn 35.000 km và khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa", Tổng thống Nga nói tiếp.

Bên cạnh đó, các loại vũ khí mới của Moscow, bao gồm Avangard, có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh. Nga cũng đã đưa vào chế tạo tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn lên đến 5.000 km của Oreshnik cho phép nó vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang ở "giai đoạn cuối" của việc phát triển phương tiện ngầm không người lái Poseidon mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.

"Chúng tôi buộc phải cân nhắc việc đảm bảo an ninh chiến lược trước thực tế mới và nhu cầu duy trì sự cân bằng quyền lực và sức mạnh chiến lược", Tổng thống Putin cho hay.

Nga cảnh báo nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả "tương xứng" nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân.

RT đưa tin, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn sự cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

"Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức để đáp trả chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố ngày 30/10.

Triều Tiên thông tin vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm lần thứ hai trong tháng này.

Triều Tiên ngày 20/4 cho biết nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. Theo AP, đây là lần thử nghiệm thứ hai trong tháng này, nhiều khả năng nhằm nhấn mạnh nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc mở rộng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc.

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dường như đề cập đến loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã phát hiện hôm 19/4 ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

