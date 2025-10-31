Nga cảnh báo nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân

RT đưa tin, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn sự cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

"Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức để đáp trả chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố ngày 30/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Sau tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả "tương xứng" nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân.

"Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được nhắc lại nhiều lần rằng nếu ai đó từ bỏ lệnh tạm dừng thử hạt nhân, thì dĩ nhiên, Nga sẽ hành động tương ứng", ông Peskov cho biết.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump về việc các quốc gia khác đang tiến hành thử hạt nhân, ông Peskov nói rằng: "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin này".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

"Nếu là nói về Burevestnik, thì đó không phải là vụ thử hạt nhân. Tất cả quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ của mình, nhưng đây không phải là một vụ thử hạt nhân”, vị quan chức Nga nhấn mạnh.

Theo RT, Burevestnik là tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại mới của Nga, được trang bị một lò phản ứng hạt nhân nhỏ, cho phép nó có tầm bắn gần như không giới hạn. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa này vào tuần trước.

Trong khi đó, Washington đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang vũ khí hạt nhân vào tháng 2 và phóng 4 tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.