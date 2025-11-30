Ông Phạm Nhật Vượng lọt Top 5 tỷ phú kiếm tiền nhanh nhất hành tinh

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên, đưa ông lọt top 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Theo ước tính của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 23,6 tỷ USD, xếp thứ 97 trong danh sách người giàu thế giới, lần đầu tiên đánh dấu việc một doanh nhân Việt Nam góp mặt trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Với khối tài sản này, so với đầu năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng tới 3,6 lần.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch.

Động lực chính giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Kết thúc phiên 28/11, VIC tiếp tục tăng 5% lên 260.400 đồng/đơn vị, thiết lập mức giá kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch.

Theo đó, tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng thêm 1,2 tỷ USD trong phiên 28/11, đưa ông lọt nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày, sánh vai cùng các tên tuổi lớn như Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (tăng 1,9 tỷ USD) và nhà sáng lập Barito Pacific Group Prajogo Pangestu (tăng 1,6 tỷ USD).

Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, đà tăng mạnh của VIC cũng giúp vốn hóa của Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, biến tập đoàn thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp hơn 346 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 8,9% vốn điều lệ), giá trị phần tài sản này đã lên tới 90.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Vingroup còn nắm giữ gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua nhiều pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)..., qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tới tập đoàn.

Trên sàn chứng khoán Việt, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khối tài sản 463.368 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) đứng thứ 4 với 44.426 tỷ đồng và chỉ kém người xếp thứ 3 khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) đứng thứ 6 với 29.728 tỷ đồng.