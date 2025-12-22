Hà Nội

Kinh doanh

Nhóm hàng giúp Việt Nam thu về 100 tỷ USD trong năm 2025

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trở thành nhóm hàng đầu tiên của Việt Nam cán mốc xuất khẩu 100 tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong nửa đầu tháng 12, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD. Nhờ đó, tổng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này từ đầu năm đến ngày 15/12 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD, chạm ngưỡng 101,98 tỷ USD.

Đây là một cột mốc chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu của Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt quy mô kim ngạch đạt 100 tỷ USD.

Kết quả này đưa máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến 22,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

may-tinh1.jpg
Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt 100 tỷ USD. Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gần 49%, tương đương mức tăng tuyệt đối hơn 33,4 tỷ USD, đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng xuất khẩu năm nay.

Xét theo thị trường, Mỹ là điểm đến lớn nhất, với kim ngạch lên tới 37,9 tỷ USD, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực như Trung Quốc (15,28 tỷ USD, tăng 37,6%); Châu Âu đạt 9,88 tỷ USD, tăng 10,6%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 9,69 tỷ USD, tăng 30,8%; Hàn Quốc đạt 7,76 tỷ USD, tăng 52,2%...

Riêng trong nửa đầu tháng 12, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 20,2 tỷ USD. Có 5 nhóm hàng vượt mốc 1 tỷ USD, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,41 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,97 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,64 tỷ USD; giày dép các loại đạt 1,08 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 65,33 tỷ USD).

Về nhập khẩu, trong tháng 12, Việt Nam chi khoảng 22,16 tỷ USD cho hàng hóa nhập khẩu. Hai nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất vẫn là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (7,15 tỷ USD) và máy móc, thiết bị (3,05 tỷ USD). Tính từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Tính đến 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 70,73 tỷ USD).

#Thành tựu xuất khẩu Việt Nam 100 tỷ USD #Nhóm hàng điện tử và linh kiện #Tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 #Thị trường xuất khẩu chính #Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu #Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực

