Hà Nội có tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ông Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Ông Lê Xuân Thắng (bên phải).

Theo Quyết định số 1868/QĐ-SNNMT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng (sinh năm 1981), Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Xuân Thắng chính thức đảm nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày ký và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.