Chính trị

Hà Nội có tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ông Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Thiên Tuấn

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

kiem-lam-17605916840722053900614-10-0-810-1280-crop-17605917014811110263941.jpg
Ông Lê Xuân Thắng (bên phải).

Theo Quyết định số 1868/QĐ-SNNMT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng (sinh năm 1981), Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Xuân Thắng chính thức đảm nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày ký và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

