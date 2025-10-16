Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiên Tuấn

Ngày 16/10, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

anh-chup-man-hinh-2025-10-16-luc-161505.png

Các Phó Bí thư gồm: Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thứ nhất cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 28/10/1975. Quê quán: Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Luật.

Quá trình công tác: Từ tháng 1/2016 - 27/2/2019: Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
Từ 27/2/2019 - 15/5/2023: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;
Từ 15/5/2023 - 18/1/2025: Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
Từ 18/1/2025 - 1/7/2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An;
Từ 1/7/2025 - 16/10/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

#Trần Tiến Dũng #bí thư tỉnh #điện biên #đại hội #nhân sự #bầu cử

Bài liên quan

Chính trị

Xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh về nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh - hiện đại - hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xem chi tiết

Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 50 với nhiều nội dung, trong đó có việc cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo chương trình làm việc ngày 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi số và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

202510151501486175-z7119081853105-ee4edf8603a1f29afec976c7e7d7c36f.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII

Sáng 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc và dự kiến có bài phát biểu quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới