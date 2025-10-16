Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 16/10, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư gồm: Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thứ nhất cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 28/10/1975. Quê quán: Phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Luật.

Quá trình công tác: Từ tháng 1/2016 - 27/2/2019: Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Từ 27/2/2019 - 15/5/2023: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu;

Từ 15/5/2023 - 18/1/2025: Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Từ 18/1/2025 - 1/7/2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An;

Từ 1/7/2025 - 16/10/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.