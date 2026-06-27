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Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo và hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam

Hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam từ Hà Nội đến Sa Pa với hơn 300km qua cao tốc, quốc lộ và những cung đường vùng núi là dịp để trải nghiệm Omoda C5 SHS-H.

Nguyễn Thảo
Video: Omoda & Jaecoo và hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam.

Mỗi vùng đất đều đang viết một câu chuyện mới

Khi đặt tên cho chương trình là Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ nghĩ đến con số 34 trên bản đồ hành chính. Đó là hành trình khám phá 34 câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và con người trong một Việt Nam đang chuyển mình.

Sau dấu mốc 34 tỉnh, thành phố, nhiều vùng đất đang mở ra những cơ hội mới về kết nối, giao thoa văn hóa và phát triển. Mỗi địa phương vẫn giữ bản sắc riêng, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo của một Việt Nam hiện đại và năng động hơn.

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Omoda & Jaecoo vừa khởi động hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam.

Sa Pa được lựa chọn là điểm khởi đầu bởi nơi đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi ấy. Một thị trấn vùng cao từng gắn với những con đường nhỏ quanh co, nay được kết nối thuận tiện hơn nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại. Du lịch phát triển, đời sống người dân thay đổi, nhưng những thửa ruộng bậc thang, bản làng và nét văn hóa của đồng bào vẫn tạo nên sức hút rất riêng.

C5 SHS-H - người bạn đồng hành tin cậy của hành trình khám phá

Với những người yêu thích roadtrip, chiếc xe không chỉ là phương tiện đưa mình đến đích. Đó là người bạn đồng hành quyết định cảm xúc của cả chuyến đi.

Trên hành trình Hà Nội – Sa Pa, Omoda C5 SHS-H cho thấy sự phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Những đoạn cao tốc dài mang đến cảm giác lái ổn định, trong khi các cung đường đèo với nhiều khúc cua liên tục vẫn được xử lý nhẹ nhàng nhờ hệ thống treo sau đa điểm và khả năng phân bổ sức mạnh linh hoạt của hệ truyền động Super Hybrid System.

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Hành trình Tam Thập Tứ Tuyệt từ Hà Nội đến Sa Pa với hơn 300km qua cao tốc, quốc lộ và những cung đường vùng núi là dịp để trải nghiệm Omoda C5 SHS-H.

Khoang cabin yên tĩnh cũng là một điểm cộng trong suốt hành trình. Kính lái hai lớp giúp hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, tạo nên không gian đủ dễ chịu để mọi người trò chuyện, lắng nghe âm nhạc hay đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh thay đổi qua từng ô cửa.

Lợi thế của công nghệ hybrid còn thể hiện ở khả năng tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Với mức tiêu hao chỉ từ 4,1 lít/100 km trong điều kiện đường nội đô, Omoda C5 SHS-H mang đến sự yên tâm cho cả những hành trình hàng ngày lẫn những chuyến đi dài, giúp người lái dành nhiều sự tập trung hơn cho trải nghiệm. Có lẽ đó cũng là giá trị lớn nhất mà công nghệ mang lại: giúp mỗi hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn, để con người có thêm thời gian tận hưởng những cung đường, những câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành trình khám phá vẫn đang tiếp tục

Điều đọng lại sau hai ngày không chỉ là những bức ảnh đẹp ở Sa Pa hay những trải nghiệm sau tay lái. Đó còn là những cuộc trò chuyện trên xe về những vùng đất đã đi qua, về sự thay đổi của Việt Nam trong những năm gần đây và về cách công nghệ đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Tam Thập Tứ Tuyệt Việt Nam vì thế không được xây dựng như một chương trình trải nghiệm đơn thuần.

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Với mức tiêu hao chỉ từ 4,1 lít/100 km trong điều kiện đường nội đô, Omoda C5 SHS-H mang đến sự yên tâm cho cả những hành trình hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Đây là hành trình của Omoda & Jaecoo Việt Nam, đồng hành cùng các mẫu xe năng lượng mới như Omoda C5 SHS-H. Mỗi chặng đường sẽ mở ra một vùng đất mới, một câu chuyện mới và một góc nhìn mới về Việt Nam.

Bởi đôi khi, điều tuyệt vời nhất của một chuyến đi không nằm ở nơi chúng ta đến, mà ở cách hành trình ấy giúp chúng ta hiểu hơn về đất nước mình. Một Việt Nam đang đổi thay từng ngày. Một Việt Nam luôn sẵn sàng bước về phía trước, nhưng vẫn giữ trọn những giá trị đã làm nên bản sắc của mình.

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Từ nay đến hết ngày 30/04/2026, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mẫu xe C5 SHS-H sẽ nhận được ưu đãi lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 80 triệu đồng. Theo đó, giá bán ưu đãi tương ứng của hai phiên bản là:- C5 SHS-H Premium: 599 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) và C5 SHS-H Flagship: 669 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) dành cho tất cả các khách hàng đặt cọc xe từ nay đến hết 30/4/2026.
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