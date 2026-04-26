Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Lý do khách hàng đặt cọc Omoda C5 SHS-H ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Theo chia sẻ từ nhiều khách hàng đã đặt cọc trong tháng 4/2026, quyết định này không đến từ cảm tính, mà từ những giá trị đã đủ rõ ngay từ giai đoạn tìm hiểu.

Tâm Võ
Video: Chi tiết Omoda C5 Super Hybrid giá từ 599 Triệu tại Việt Nam.

Thông thường, quyết định mua xe là một hành trình nhiều bước: tìm hiểu, lái thử, so sánh rồi mới xuống tiền. Tuy nhiên, với C5 SHS-H của Omoda & Jaecoo Việt Nam, một xu hướng đáng chú ý đang diễn ra: không ít khách hàng sẵn sàng đặt cọc ngay cả khi chưa trực tiếp cầm lái. Điều này đặt ra một câu hỏi rõ ràng: điều gì khiến một mẫu xe có thể thuyết phục khách hàng nhanh đến vậy?

C5 SHS-H: Thuyết phục khách hàng trước khi cầm lái

Anh Lê Đình Đức – khách hang tại quạn 9, TP.HCM chia sẻ: “Dù chưa lái thử C5 SHS-H, nhưng tôi đã tìm hiểu khá kỹ. Với công nghệ hybrid, thiết kế đẹp và mức giá hợp lý, tôi thấy không cần phải đắn đo quá nhiều.”

Nhiều khách hàng đặt cọc Omoda C5 SHS-H ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chị Lê Thị Hoài Nhung tại Bà Rịa cho biết: “Tôi quan tâm đến việc thương hiệu có định hướng lâu dài tại Việt Nam. Khi biết Omoda & Jaecoo đang xây nhà máy, tôi cảm thấy yên tâm hơn để quyết định đặt cọc.” Đây không phải là quyết định vội vàng, mà là sự lựa chọn dựa trên những yếu tố đã đủ sức thuyết phục ngay từ đầu.

Công nghệ hybrid: tiện ích trong sử dụng, tối ưu trong vận hành

Một trong những yếu tố quan trọng giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định chính là công nghệ hybrid thế hệ mới trên C5 SHS-H.

Sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà, đồng thời tối ưu hiệu quả năng lượng. Xe có thể vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời vẫn sẵn sàng cho các hành trình dài mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Chia sẻ về lý do lựa chọn, anh Nguyễn Ngọc Ban tại Đà Nẵng cho biết: “Tôi thích hybrid vì không phải lo chuyện sạc điện, mà vẫn tiết kiệm và đi xa thoải mái. Với nhu cầu di chuyển nhiều của tôi, đây là giải pháp hợp lý.” Bên cạnh đó, các yếu tố an toàn như hệ thống 7 túi khí và thân xe sử dụng thép cường độ cao cũng góp phần gia tăng sự yên tâm cho người dùng.

Nội thất tiện nghi: vượt kỳ vọng trong tầm giá

Không chỉ dừng lại ở vận hành, C5 SHS-H còn tạo dấu ấn ở không gian nội thất – nơi người dùng trải nghiệm mỗi ngày.

Các trang bị như kính cách âm hai lớp giúp giảm tiếng ồn, trong khi tính năng đề nổ từ xa giúp xe luôn sẵn sàng trước mỗi hành trình. Ghế lái chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát, cùng hệ thống lọc không khí PM0.3 mang lại sự thoải mái và tiện nghi rõ rệt.

C5 SHS-H tạo dấu ấn ở không gian nội thất – nơi người dùng trải nghiệm mỗi ngày.

Chị Nhung chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì trong tầm giá này mà xe có nhiều tiện nghi như vậy. Những thứ như làm mát ghế hay cách âm tốt thực sự rất hữu ích khi sử dụng hàng ngày.” Đây là những yếu tố giúp trải nghiệm thực tế của xe vượt lên trên kỳ vọng thông thường trong phân khúc.

Giá bán hấp dẫn, gia tăng giá trị thực tế

Bên cạnh sản phẩm, chính sách bán hàng cũng là yếu tố thúc đẩy quyết định đặt cọc sớm.

Chương trình ưu đãi dành cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc phiên bản Premium, cùng chính sách hỗ trợ lên đến 8 năm miễn phí đổ xăng, giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng trong dài hạn.

Anh Lê Đình Đức tại TP.HCM chia sẻ: “Chi phí vận hành là điều tôi cân nhắc nhiều. Khi được hỗ trợ xăng trong nhiều năm, tôi thấy quyết định mua xe trở nên dễ dàng hơn.” Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, đây là lợi thế rõ ràng, tác động trực tiếp đến hành vi mua hàng.

Thương hiệu và cam kết dài hạn tại Việt Nam

Niềm tin của khách hàng không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ định hướng của thương hiệu. Việc Omoda & Jaecoo đầu tư xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, cùng hệ thống phân phối trên toàn quốc, cho thấy cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Anh Đức chia sẻ thêm: “Tôi không quá quan trọng xuất xứ, nhưng tôi quan tâm thương hiệu có làm lâu dài ở Việt Nam hay không. Khi thấy họ đầu tư nhà máy, tôi tin tưởng hơn.” Đây là yếu tố quan trọng giúp khách hàng tự tin lựa chọn một thương hiệu mới.

Sự sẵn sàng đặt cọc của khách hàng ngay từ giai đoạn tìm hiểu cho thấy C5 SHS-H không chỉ là một mẫu xe mới, mà là một lựa chọn đã đủ sức thuyết phục bằng chính giá trị của mình.

Từ công nghệ hybrid tiện ích, trang bị vượt kỳ vọng, đến chính sách bán hàng và định hướng thương hiệu, tất cả tạo nên một tổng thể đủ mạnh để khách hàng đưa ra quyết định nhanh hơn – và chắc chắn hơn.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Omoda C5 SHS-H từ 599 triệu tại Việt Nam, được miễn phí 08 năm đổ xăng

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa ra mắt mẫu SUV Omoda C5 SHS-H tại Việt Nam, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 99 khách hàng đầu tiên.

Omoda C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Premium và Flagship, cùng 4 tùy chọn màu sắc gồm Đen Carbon, Đỏ Ruby, Trắng Diamond và Bạc Aviation. Giá bán niêm yết (đã bao gồm thuế GTGT) lần lượt là 669 triệu cho phiên bản Premium và 749 triệu đồng cho phiên bản Flagship.
Từ nay đến hết ngày 30/04/2026, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mẫu xe C5 SHS-H sẽ nhận được ưu đãi lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 80 triệu đồng. Theo đó, giá bán ưu đãi tương ứng của hai phiên bản là:- C5 SHS-H Premium: 599 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) và C5 SHS-H Flagship: 669 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) dành cho tất cả các khách hàng đặt cọc xe từ nay đến hết 30/4/2026.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Omoda C5 trong 3 năm đã đạt doanh số 400.000 xe tại 64 quốc gia

Chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt, mẫu SUV Omoda C5 đã đạt cột mốc hơn 400.000 xe bán ra trên toàn cầu, hiện diện tại hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Video: Chi tiết mẫu xe SUV Omoda C5 2026 Hybrid tại Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng này không chỉ cho thấy sức hút của sản phẩm, mà còn khẳng định vị thế của một mẫu xe toàn cầu thực thụ – điều mà nhiều hãng xe truyền thống có thể phải mất tới cả một thập kỷ để đạt được.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Omoda C5 giảm tới gần 70 triệu đồng, "đua" doanh số cuối năm 2025

Bên cạnh Omoda C5, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn chạy cả chương trình ưu đãi dành cho dòng xe Jaecoo J7 với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều ưu đãi.

Video: Trải nghiệm Omoda C5 "giá mềm" tại Việt Nam.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe mình, trong đó có Omoda C5. Theo đó, trong tháng cuối cùng của năm 2025, mẫu SUV cỡ B đến từ Trung Quốc được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trị giá từ 54-67 triệu đồng, tùy phiên bản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới